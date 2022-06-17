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Число уголовных дел, которые не доводятся до суда, возросло, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796219270.html
Число уголовных дел, которые не доводятся до суда, возросло, заявил Путин
Число уголовных дел, которые не доводятся до суда, возросло, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Число уголовных дел, которые не доводятся до суда, возросло, заявил Путин
Количество уголовных дел, которые возбуждаются, но не доводятся до суда, возросло, осенью будут приняты дополнительные решения в части законодательства и... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:02
2022-06-17T17:02
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Количество уголовных дел, которые возбуждаются, но не доводятся до суда, возросло, осенью будут приняты дополнительные решения в части законодательства и организации работы правоохранительных органов, заявил президент РФ Владимир Путин."Дополнительно по линии Совета безопасности дано специальное поручение по анализу ситуации, когда уголовные дела возбуждаются, но не доводятся до суда. Количество таких случаев за последние годы существенно выросло. Что за этим стоит, всем понятно: нередко дела заводятся без достаточных оснований, либо используются для давления на компании или конкретных физических лиц", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Он добавил, что осенью эта тема будет обсуждаться. "Отдельно обсудим эту тему и примем дополнительные решения в части законодательства и организации работы правоохранительных органов", - сказал президент.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/putin-1796200329.html
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санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
17:02 17.06.2022
 
Число уголовных дел, которые не доводятся до суда, возросло, заявил Путин

Президент Путин: число дел, которые возбуждаются, но не доводятся до суда, выросло

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Количество уголовных дел, которые возбуждаются, но не доводятся до суда, возросло, осенью будут приняты дополнительные решения в части законодательства и организации работы правоохранительных органов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дополнительно по линии Совета безопасности дано специальное поручение по анализу ситуации, когда уголовные дела возбуждаются, но не доводятся до суда. Количество таких случаев за последние годы существенно выросло. Что за этим стоит, всем понятно: нередко дела заводятся без достаточных оснований, либо используются для давления на компании или конкретных физических лиц", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 16:37Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин призвал аккуратно подойти к декриминализации экономических составов
Он добавил, что осенью эта тема будет обсуждаться. "Отдельно обсудим эту тему и примем дополнительные решения в части законодательства и организации работы правоохранительных органов", - сказал президент.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 16:56Петербургский международный экономический форум — 2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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