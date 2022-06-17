https://ria.ru/20220617/putin-1796219270.html
Число уголовных дел, которые не доводятся до суда, возросло, заявил Путин
Число уголовных дел, которые не доводятся до суда, возросло, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Число уголовных дел, которые не доводятся до суда, возросло, заявил Путин
Количество уголовных дел, которые возбуждаются, но не доводятся до суда, возросло, осенью будут приняты дополнительные решения в части законодательства и... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:02
2022-06-17T17:02
2022-06-17T17:02
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Количество уголовных дел, которые возбуждаются, но не доводятся до суда, возросло, осенью будут приняты дополнительные решения в части законодательства и организации работы правоохранительных органов, заявил президент РФ Владимир Путин."Дополнительно по линии Совета безопасности дано специальное поручение по анализу ситуации, когда уголовные дела возбуждаются, но не доводятся до суда. Количество таких случаев за последние годы существенно выросло. Что за этим стоит, всем понятно: нередко дела заводятся без достаточных оснований, либо используются для давления на компании или конкретных физических лиц", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Он добавил, что осенью эта тема будет обсуждаться. "Отдельно обсудим эту тему и примем дополнительные решения в части законодательства и организации работы правоохранительных органов", - сказал президент.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/putin-1796200329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
Число уголовных дел, которые не доводятся до суда, возросло, заявил Путин
Президент Путин: число дел, которые возбуждаются, но не доводятся до суда, выросло