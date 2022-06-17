https://ria.ru/20220617/putin-1796219270.html

Число уголовных дел, которые не доводятся до суда, возросло, заявил Путин

Число уголовных дел, которые не доводятся до суда, возросло, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Число уголовных дел, которые не доводятся до суда, возросло, заявил Путин

Количество уголовных дел, которые возбуждаются, но не доводятся до суда, возросло, осенью будут приняты дополнительные решения в части законодательства и... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:02

2022-06-17T17:02

2022-06-17T17:02

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Количество уголовных дел, которые возбуждаются, но не доводятся до суда, возросло, осенью будут приняты дополнительные решения в части законодательства и организации работы правоохранительных органов, заявил президент РФ Владимир Путин."Дополнительно по линии Совета безопасности дано специальное поручение по анализу ситуации, когда уголовные дела возбуждаются, но не доводятся до суда. Количество таких случаев за последние годы существенно выросло. Что за этим стоит, всем понятно: нередко дела заводятся без достаточных оснований, либо используются для давления на компании или конкретных физических лиц", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Он добавил, что осенью эта тема будет обсуждаться. "Отдельно обсудим эту тему и примем дополнительные решения в части законодательства и организации работы правоохранительных органов", - сказал президент.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796200329.html

https://ria.ru/20220617/proverki-1796212939.html

санкт-петербург

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)