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Путин заявил о непростой демографической ситуации - РИА Новости, 17.06.2022
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Путин заявил о непростой демографической ситуации
Путин заявил о непростой демографической ситуации - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заявил о непростой демографической ситуации
Демографическая ситуация в России крайне сложная, правительство должно постоянно держать на контроле разработку мер поддержки семей с детьми, сообщил президент... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:43
2022-06-17T17:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Демографическая ситуация в России крайне сложная, правительство должно постоянно держать на контроле разработку мер поддержки семей с детьми, сообщил президент России Владимир Путин."Благополучие людей и их достаток – важнейший фактор демографического развития. И здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная. В апреле в России родилось менее 100 тысяч детей, это почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Президент попросил правительство принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми."Прошу правительство постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми, они должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся", - сообщил президент.
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россия, общество, здоровье - общество, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:43 17.06.2022 (обновлено: 17:19 17.06.2022)
 
Путин заявил о непростой демографической ситуации

Путин: демографическая ситуация сложная, правительство должно поддерживать семьи с детьми

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Демографическая ситуация в России крайне сложная, правительство должно постоянно держать на контроле разработку мер поддержки семей с детьми, сообщил президент России Владимир Путин.
"Благополучие людей и их достаток – важнейший фактор демографического развития. И здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная. В апреле в России родилось менее 100 тысяч детей, это почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Президент попросил правительство принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми.
"Прошу правительство постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми, они должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся", - сообщил президент.
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