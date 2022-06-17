https://ria.ru/20220617/putin-1796204543.html
Путин заявил о непростой демографической ситуации
Путин заявил о непростой демографической ситуации - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заявил о непростой демографической ситуации
Демографическая ситуация в России крайне сложная, правительство должно постоянно держать на контроле разработку мер поддержки семей с детьми, сообщил президент... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:43
2022-06-17T16:43
2022-06-17T17:19
петербургский международный экономический форум — 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Демографическая ситуация в России крайне сложная, правительство должно постоянно держать на контроле разработку мер поддержки семей с детьми, сообщил президент России Владимир Путин."Благополучие людей и их достаток – важнейший фактор демографического развития. И здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная. В апреле в России родилось менее 100 тысяч детей, это почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Президент попросил правительство принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми."Прошу правительство постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми, они должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся", - сообщил президент.
https://ria.ru/20220601/sad-1792295452.html
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россия, общество, здоровье - общество, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:43 17.06.2022 (обновлено: 17:19 17.06.2022)
Путин заявил о непростой демографической ситуации
Путин: демографическая ситуация сложная, правительство должно поддерживать семьи с детьми