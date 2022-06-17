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Путин призвал аккуратно подойти к декриминализации экономических составов - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796200329.html
Путин призвал аккуратно подойти к декриминализации экономических составов
Путин призвал аккуратно подойти к декриминализации экономических составов - РИА Новости, 17.06.2022
Путин призвал аккуратно подойти к декриминализации экономических составов
Президент России Владимир Путин призвал госорганы декриминализировать бизнес, который работает без лицензии и аккредитации по вине западных партнеров. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:37
2022-06-17T17:01
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал госорганы декриминализировать бизнес, который работает без лицензии и аккредитации по вине западных партнеров."В целом нужно аккуратно, вместе с тем основательно подойти к декриминализации так называемых экономических составов, например, тех, которые касаются работы без лицензии или аккредитации, сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, например, которые отказывают в предоставлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные органы не должны, что называется, собственными руками подводить российский бизнес под статью, при том что реальной вины предпринимателей тут нет", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Также президент заявил, что благодаря снижению количества плановых проверок бизнеса нарушения кратно снизились. Плановые проверки приостановили для всех категорий предпринимательства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/proverki-1796196866.html
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экономика, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:37 17.06.2022 (обновлено: 17:01 17.06.2022)
 
Путин призвал аккуратно подойти к декриминализации экономических составов

Президент Путин призвал аккуратно подойти к декриминализации экономических составов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал госорганы декриминализировать бизнес, который работает без лицензии и аккредитации по вине западных партнеров.
"В целом нужно аккуратно, вместе с тем основательно подойти к декриминализации так называемых экономических составов, например, тех, которые касаются работы без лицензии или аккредитации, сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, например, которые отказывают в предоставлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные органы не должны, что называется, собственными руками подводить российский бизнес под статью, при том что реальной вины предпринимателей тут нет", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Путин: надо отказаться от проверок бизнеса, если он не связан с риском причинения вреда - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса
Также президент заявил, что благодаря снижению количества плановых проверок бизнеса нарушения кратно снизились. Плановые проверки приостановили для всех категорий предпринимательства.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаВладимир ПутинСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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