https://ria.ru/20220617/putin-1796200014.html

Путин призвал бизнес инвестировать в страну

Путин призвал бизнес инвестировать в страну - РИА Новости, 17.06.2022

Путин призвал бизнес инвестировать в страну

Президент РФ Владимир Путин призвал российский бизнес инвестировать в развитие своей страны, обладающей гигантским потенциалом: дома надежнее, а задач,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:37

2022-06-17T16:37

2022-06-17T17:50

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

санкт-петербург

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал российский бизнес инвестировать в развитие своей страны, обладающей гигантским потенциалом: дома надежнее, а задач, требующих приложения сил, непочатый край."Я знаю настроения многих наших руководителей компаний, собственников. От вас слышал много раз, что бизнес - это гораздо больше, чем извлечение прибыли. Так оно и есть. А изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города, региона, страны в целом - чрезвычайно важная вещь для самореализации. Служение людям и обществу ничем не заменишь. В этом весь смысл жизни, весь смысл работы заключается. Последние события только подтвердили:... дома надежнее", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.По оценке Путина, те представители бизнеса, кто "не захотел услышать" этот посыл, который президент назвал очевидным, "потеряли на западе сотни миллионов, если не миллиардов"."Еще раз хочу сказать, в том числе тем, кто находится в зале, и тем, кого нет сегодня здесь: не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом и задач, требующих приложения сил, непочатый край", - добавил Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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экономика, россия, санкт-петербург, владимир путин