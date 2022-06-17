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Путин призвал бизнес инвестировать в страну - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796200014.html
Путин призвал бизнес инвестировать в страну
Путин призвал бизнес инвестировать в страну - РИА Новости, 17.06.2022
Путин призвал бизнес инвестировать в страну
Президент РФ Владимир Путин призвал российский бизнес инвестировать в развитие своей страны, обладающей гигантским потенциалом: дома надежнее, а задач,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:37
2022-06-17T17:50
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал российский бизнес инвестировать в развитие своей страны, обладающей гигантским потенциалом: дома надежнее, а задач, требующих приложения сил, непочатый край."Я знаю настроения многих наших руководителей компаний, собственников. От вас слышал много раз, что бизнес - это гораздо больше, чем извлечение прибыли. Так оно и есть. А изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города, региона, страны в целом - чрезвычайно важная вещь для самореализации. Служение людям и обществу ничем не заменишь. В этом весь смысл жизни, весь смысл работы заключается. Последние события только подтвердили:... дома надежнее", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.По оценке Путина, те представители бизнеса, кто "не захотел услышать" этот посыл, который президент назвал очевидным, "потеряли на западе сотни миллионов, если не миллиардов"."Еще раз хочу сказать, в том числе тем, кто находится в зале, и тем, кого нет сегодня здесь: не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом и задач, требующих приложения сил, непочатый край", - добавил Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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экономика, россия, санкт-петербург, владимир путин
16:37 17.06.2022 (обновлено: 17:50 17.06.2022)
 
Путин призвал бизнес инвестировать в страну

Путин: Россия обладает огромным потенциалом, необходимо инвестировать в страну

© РИА Новости / Павел Бедняков Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
 Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал российский бизнес инвестировать в развитие своей страны, обладающей гигантским потенциалом: дома надежнее, а задач, требующих приложения сил, непочатый край.
"Я знаю настроения многих наших руководителей компаний, собственников. От вас слышал много раз, что бизнес - это гораздо больше, чем извлечение прибыли. Так оно и есть. А изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города, региона, страны в целом - чрезвычайно важная вещь для самореализации. Служение людям и обществу ничем не заменишь. В этом весь смысл жизни, весь смысл работы заключается. Последние события только подтвердили:... дома надежнее", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
По оценке Путина, те представители бизнеса, кто "не захотел услышать" этот посыл, который президент назвал очевидным, "потеряли на западе сотни миллионов, если не миллиардов".
"Еще раз хочу сказать, в том числе тем, кто находится в зале, и тем, кого нет сегодня здесь: не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом и задач, требующих приложения сил, непочатый край", - добавил Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 17:45Петербургский международный экономический форум — 2022
Точки индустриального роста должны притягивать к себе бизнес, заявил Путин
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
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