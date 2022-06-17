https://ria.ru/20220617/putin-1796188669.html

Консолидация общества дает силы российским военным, заявил Путин

Консолидация общества дает силы российским военным, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Консолидация общества дает силы российским военным, заявил Путин

Все задачи специальной военной операции на Украине будут решены, залогом тому является консолидация российского общества, чья поддержка дает силы армии и флоту... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:21

2022-06-17T16:21

2022-06-17T16:39

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

владимир путин

россия

донбасс

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Все задачи специальной военной операции на Украине будут решены, залогом тому является консолидация российского общества, чья поддержка дает силы армии и флоту России, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы на Донбассе сражаются, чтобы защитить своих людей, отстаивают право России на свободное и безопасное развитие, как большой и многонациональной страны, которая сама принимает решения. Сама определяет свое будущее, опирается на свою историю, культуру, традиции… Все задачи специальной операции, безусловно, будут решены, и залогом тому будет героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220609/konsolidatsiya-1794334275.html

россия

донбасс

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Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, донбасс, петербургский международный экономический форум (фонд)