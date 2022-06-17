https://ria.ru/20220617/putin-1796176873.html
Путин назвал происходящее в мире результатом безответственной политики G7
Путин назвал происходящее в мире результатом безответственной политики G7 - РИА Новости, 17.06.2022
Путин назвал происходящее в мире результатом безответственной политики G7
Происходящее в мире - не результат событий последних месяцев, в том числе спецоперации России на Украине, все началось задолго до этого - из-за безответственной РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:07
2022-06-17T16:07
2022-06-17T16:36
петербургский международный экономический форум — 2022
g7
владимир путин
в мире
россия
весь мир
донбасс
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Происходящее в мире - не результат событий последних месяцев, в том числе спецоперации России на Украине, все началось задолго до этого - из-за безответственной макроэкономической политики стран "Большой семёрки", заявил президент РФ Владимир Путин."То, что происходит, это не результат последних месяцев, тем более - не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе. Подобные утверждения - это откровенное и сознательное передергивание фактов", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Он добавил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках стало фактором задолго до событий текущего года, в эту ситуацию мир "последовательно загоняла безответственная макроэкономическая политика стран так называемой "Большой семёрки", которая включала "бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов", причём эти процессы активизировались из-за пандемии с 2020 года."При чем здесь наша военная операция на Донбассе? Вообще не имеет к этому отношения", - подчеркнул российский лидер.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/putin-1796172697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
g7, владимир путин, в мире, россия, весь мир, донбасс, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:07 17.06.2022 (обновлено: 16:36 17.06.2022)
Путин назвал происходящее в мире результатом безответственной политики G7
Путин: происходящее в мире — результат не спецоперации, а безответственной политики G7