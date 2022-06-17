https://ria.ru/20220617/putin-1796174981.html

О принципах развития России и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ

О принципах развития России и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022

О принципах развития России и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума. Ключевые заявления... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:02

2022-06-17T17:02

2022-06-17T18:51

владимир путин

россия

пмэф

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.О принципах развития России1. Открытость2. Свобода предпринимательства3. Ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика4. Социальная справедливость5. Опережающее развитие инфраструктуры6. Достижение технологического суверенитетаО конце однополярного мираОб "исключительности" ЗападаО спецоперацииО том, как Россия боролась с санкциями, и отличиях от ЕвропыО снижении ставки льготной ипотекиО провале ограниченийО "путинской инфляции"Об угрозах для ЕвропыОб ошибках ЗападаО настоящем успехе предпринимателейО демографии в РоссииО поддержке села

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

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