О принципах развития России и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ
О принципах развития России
- —"Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции. Мы идем по пути расширения сотрудничества. Это подавляющее число людей на Земле. При этом все, кто хотят с нами сотрудничать, подвергаются давлению США".
- —"Мы будет развивать экономическое сотрудничество с теми, кто хочет с нами работать. И даже с европейскими компаниями, которым выкручивают руки".
- —"Мы будем развивать перевалочные пункты, транспортную систему, нашу платежную систему. Мы создадим устойчивые связи с Ближним Востоком и Южной Азией".
- —"Будем снижать проверки, административную нагрузку. Количество плановых проверок уже снизилось в шесть раз в год. А количество нарушений не выросло, а снизилось. Это говорит о зрелости нашего бизнеса".
- —"Надо аккуратно подойти к декриминализации экономических составов, к примеру, тех, кто работает без лицензии или аккредитации".
- —"Изменить показатели "крупного" и "особо крупного" ущерба с учетом инфляции".
- —"Наша цель — снижение инфляционного бремени, достижение целевого уровня инфляции в четыре процента".
- —"Правительство должно обеспечить предсказуемость бюджетной политики".
- —"Некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством. Стерилизовать нашу денежную массу с их помощью — бессмысленно. Главный принцип — тратить, понимая, сколько заработали — остается".
- —"Уже в этом году нужно добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан, это главный показатель для оценки органов власти".
- —"Поручаю принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми".
- —"Стартует масштабный план по ремонту автомобильных дорог".
- —"Предлагаю консолидировать ресурсы, запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития".
- —"Нам нужно выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне".
- —"Мы добились успехов в ВПК, производстве медицинского оборудования, во многих других сферах".
- —"Импортозамещение — это не панацея. Не надо быть постоянно догоняющим, надо быть на шаг впереди".
- —"Многие российские решения по искусственному интеллекту являются лучшими в мире".
- —"Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке пять процентов годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства".
О конце однополярного мира
"За последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета. <...> Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, технологической сфере, во всей системе международных отношений".
"Такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, доверие к мировым валютам, основательно подорваны, подорваны, к сожалению, нашими партнерами на Западе. И сделано это намеренно ради амбиций во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий".
"И ошибочно полагать, что во время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя и будет как и прежде. Не будет. Однако похоже, что правящие элиты некоторых западных стран как раз и пребывают в такого рода иллюзиях, не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тень прошлого".
Об "исключительности" Запада
"Изменения — это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами. Шаблоны здесь не работают. Шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра. Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближенных, или, как еще говорят, допущенных к ней государств".
"Наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого золотого миллиарда, считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним как к колониям, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными".
"Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представление об истории, а порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию".
"Все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы, что называется, работают в одну сторону, игра идет в одни ворота. Мир, основанный на таких догмах, определенно неустойчив".
О спецоперации
"Запад принципиально отказался исполнять взятое на себя ранее обязательство. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, но, безусловно, вынужденным и необходимым. <...> Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность, решение, направленное на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада".
О том, как Россия боролась с санкциями, и отличиях от Европы
"Российские предприниматели, органы власти работали собрано и профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность. Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Вначале мы стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть, затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест".
"Сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется... Да, нам и этого многовато, конечно, 16,7% — это большая инфляция. Мы должны с этим работать и будем это делать".
"Мы уже провели индексацию социальных выплат и пенсий, повысили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, защитили тем самым наименее обеспеченных граждан. А, в свою очередь, высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе. Конечно, для представителей бизнеса, понятно, высокая ключевая ставка прижимает экономику. Понятно. Для граждан все-таки в большинстве случаев это плюс".
"И в этом главное отличие от стран Евросоюза, где рост инфляции напрямую ведет к снижению реальных доходов населения и съедает их сбережения. А текущие кризисные явления ложатся бременем, прежде всего на малообеспеченных граждан".
"Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%. Я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных операций, а инфляция выросла у некоторых до 20%".
О снижении ставки льготной ипотеки
"Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до семи процентов. Срок действия остается прежним — до конца текущего года".
О провале ограничений
"Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще в начале весны, не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей, и про крах нашей экономики в целом, все это было и остается орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги. <...> Они в своих прогнозах исходили из неминуемого коллапса российской экономики и критического ослабления национальной валюты — рубля".
"Чтобы и дальше добиваться успеха, мы должны предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах, конечно, верить в свои силы, это очень важно. Мы — сильные люди и можем справиться с любым вызовом, и, как наши предки, решим любую задачу, об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны".
"По оценке экспертов, только прямые счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза".
О "путинской инфляции"
"В последнее время все чаще слышу про так называемую, вы уж меня извините, не люблю себя как-то упоминать, но не могу не сказать, все мы слышали про "путинскую инфляцию" на Западе. Я, когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеют, вот и все. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают на самом деле, что происходит. Наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем".
"Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. Вот где причины, и только в этом. Я скажу и про нашу спецоперацию, да это имело какое-то значение, но корень именно в этом — в их ошибочной экономической политике".
Об угрозах для Европы
"Демократические процедуры, выборы в той же Европе — иногда смотришь на, то что там происходит, какие силы приходят к власти. Все это похоже на ширму, потому что друг друга власти сменяют похожие как близнецы политические партии. Однако сама суть от этого не меняется, реальные интересы граждан, национального бизнеса оттесняются все дальше на задворки, на периферии. Такой отрыв от реальности, как запроса общества, неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и к смене элит".
"Серьезные долгосрочные последствия (санкций. — Прим. ред.) имеет и рост издержек европейских компаний. Потеря ими российского рынка. Результат здесь очевиден — утрата глобальной конкурентоспособности и системное снижение темпов роста европейской экономики. Причем на годы вперед".
"Все попытки делать хорошую мину при плохой игре. Все разговоры о якобы допустимых издержках во имя "псевдоединства" не могут скрывать главное — Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу".
Об ошибках Запада
"Не придумав или не пожелав использовать другие резервы, власти ведущих западных экономик просто-напросто запустили печатный станок. Таким нехитрым способом стали покрывать невиданные ранее бюджетные дефициты".
"Кроме того, они могут быть еще и конфискованы, украдены, если США что-то не понравится в политике иных государства. Это, по-моему, стало абсолютно реально для очень многих стран, которые хранят свои золотовалютные резервы в этих валютах".
О настоящем успехе предпринимателей
"Хотел бы сегодня обратиться к нашим руководителям, собственникам крупных компаний, к нашим предпринимателям и управленцам. Уважаемые коллеги, друзья! По-настоящему прочный успех, чувство достоинства, самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной".
"Для наследников капитала еще неизвестно, что важнее, доставшиеся им деньги, имущество или доброе имя и заслуги их предков перед страной. Это уже никто не промотает, никто не пропьет, а то, что останется с будущими поколениями наследников навсегда, — доброе имя, и вот это уже точно пойдет с ними по жизни, из поколения в поколение, будет им помогать, поддерживать по жизни, делать их сильнее, чем даже деньги, которые им могут достаться в наследство".
О демографии в России
"Благополучие людей и их достаток — важнейший фактор демографического развития. И здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная. В апреле в России родилось менее 100 тысяч детей, это почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года. <...> Прошу правительство постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми, они должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся".
О поддержке села
"Безусловным приоритетом для нас является комплексное обустройство и развитие сельских территорий. Люди, которые работают на себя, кормят страну, а как сейчас видно, и значительную часть мира, должны жить в комфортных, достойных условиях. В этой связи прошу правительство выделить дополнительные средства на профильную программу. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. Это постоянный источник. Конечно, он может колебаться, но зато будет постоянно действующим".