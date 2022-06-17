https://ria.ru/20220617/putin-1796161822.html

Сейчас игра идет в одни ворота, заявил Путин

Сейчас игра идет в одни ворота, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Сейчас игра идет в одни ворота, заявил Путин

Сейчас в мире игра идет в одни ворота, в этих условиях мир неустойчив, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:50

2022-06-17T15:50

2022-06-17T16:50

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

политика

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Сейчас в мире игра идет в одни ворота, в этих условиях мир неустойчив, заявил президент России Владимир Путин."Все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы, что называется работают в одну сторону, игра идет в одни ворота. Мир, основанный на таких догмах, определенно неустойчив", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796161240.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), политика, в мире