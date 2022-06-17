https://ria.ru/20220617/putin-1796161240.html

США объявили свои интересы священными, заявил Путин

США объявили свои интересы священными, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

США объявили свои интересы священными, заявил Путин

США, провозгласив победу в холодной войне, объявили свои интересы священными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:49

2022-06-17T15:49

2022-06-17T16:49

петербургский международный экономический форум — 2022

в мире

сша

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. США, провозгласив победу в холодной войне, объявили свои интересы священными, заявил президент России Владимир Путин."США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными", - сказал президент Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ."Они (США) словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализуют собственные модели экономического роста и, конечно, имеют право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета", - добавил президент.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796176657.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин