15:49 17.06.2022 (обновлено: 16:49 17.06.2022)
США объявили свои интересы священными, заявил Путин
Путин: США, провозгласив победу в холодной войне, объявили свои интересы священными
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. США, провозгласив победу в холодной войне, объявили свои интересы священными, заявил президент России Владимир Путин.
"США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными", - сказал президент Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
"Они (США) словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализуют собственные модели экономического роста и, конечно, имеют право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета", - добавил президент.