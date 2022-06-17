ПСБ и Минспорта договорились о развитии ГЧП в спортивной сфере
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. ПСБ и Минспорта РФ в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о сотрудничестве по развитию государственно-частного партнерства в области спортивной инфраструктуры, индустрии и медицины.
Как сообщает пресс-служба банка, со стороны банка документ подписал председатель ПСБ Петр Фрадков, со стороны ведомства — министр спорта РФ Олег Матыцин.
ПСБ и Минспорта планируют содействовать развитию производства спортивной продукции, внедрению цифровых решений и прогрессу научно-технологической деятельности в спорте, включая применение механизмов импортозамещения при создании и модернизации инфраструктурных объектов и обеспечении спортивных организаций. Также стороны окажут поддержку созданию экспертной системы технологических инноваций в области физической культуры и спорта.
ПСБ и Минспорта планируют содействовать развитию производства спортивной продукции, внедрению цифровых решений и прогрессу научно-технологической деятельности в спорте, включая применение механизмов импортозамещения при создании и модернизации инфраструктурных объектов и обеспечении спортивных организаций. Также стороны окажут поддержку созданию экспертной системы технологических инноваций в области физической культуры и спорта.
Реализация соглашения в том числе будет способствовать достижению результатов федеральных проектов "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", "Спорт – норма жизни" и государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".
"ПСБ активно поддерживает развитие физической культуры и спорта как в рамках банка, так и за его пределами – мы организуем для своих сотрудников бесплатные занятия различными видами спорта, строим бесплатные площадки для уличного баскетбола по всей стране и участвуем в продвижении детского и массового спорта. Подписание соглашения с министерством спорта закрепляет наши совместные намерения развивать важные инициативы - повышать доступность спорта, способствовать прогрессу отечественной спортивной медицины, содействовать импортозамещению и диверсификации в спортивной индустрии, а также реализации спортивных проектов ГЧП", - прокомментировал подписание соглашения Фрадков.
Как отметил Матыцин, у министерства и банка общая цель – сделать занятия спортом доступными для каждого жителя России.
"Государственно-частное партнерство на протяжении последних лет развивается повсеместно. Это уникальная программа взаимодействия органов власти с представителями бизнеса, обмен необходимым опытом, специалистами и идеями. ПСБ заинтересован в развитии физической культуры и спорта, поддерживает федерации баскетбола и легкой атлетики. У нас общая цель – сделать занятия спортом доступными для каждого жителя России, привлечь к активному образу жизни как юных россиян, так и взрослых. Уверен, соглашение станет важным шагом на пути к достижению этой цели", – сказал Матыцин.