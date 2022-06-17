https://ria.ru/20220617/psb-1796084835.html

ПСБ примет участие в создании цифровой платформы для финансовой Олимпиады

ПСБ примет участие в создании цифровой платформы для финансовой Олимпиады - РИА Новости, 17.06.2022

ПСБ примет участие в создании цифровой платформы для финансовой Олимпиады

ПСБ выступит индустриальным партнером Международной Олимпиады по финансовой безопасности для школьников 8-10 классов, а также студентов, которые учатся по... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:20

2022-06-17T13:20

2022-06-17T13:20

пмэф-2022

псб (банк псб)

промсвязьбанк

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ПСБ выступит индустриальным партнером Международной Олимпиады по финансовой безопасности для школьников 8-10 классов, а также студентов, которые учатся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщает прсс-служба банка.Соответствующее соглашение о намерениях подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в рамках ПМЭФ-2022.Сотрудничество, в частности, включает в себя организацию мероприятий финальной части олимпиады на территории "Сириус" в октябре 2022 года, а также участие ПСБ в создании международной цифровой платформы "Содружество" и совместную разработку образовательных программ по направлениям финансовой безопасности и комплаенс-контроля для размещения на этой платформе. Она станет единым цифровым пространством для формирования базы знаний и компетенций, позволит проводить олимпиаду в электронном формате и обеспечит тесное взаимодействие участников олимпиады из РФ, СНГ и стран БРИКС с экспертным сообществом. "Постоянно меняющаяся внешняя среда и интенсивный поток информации диктуют свои правила, заставляя непрерывно учиться, узнавать новое, расширять свой кругозор. В свете этого повышение информационной, финансовой и правовой грамотности приобретает особую актуальность, и крайне важно прививать навыки обращения с деньгами уже со школьной скамьи. Международная олимпиада по финансовой безопасности позволяет не только оценивать предметные знания, но и повышать их общий уровень. Современная цифровая платформа "Содружество" даст удобный инструмент для проведения тестирования и обогатит знания участников олимпиады за счет насыщенных образовательных программ, подготовленных при участии ПСБ, обладающего обширной экспертизой в сфере банковского дела", - прокомментировал Фрадков.По мнению Чиханчина, сегодня очень важно показать талантливой молодежи возможные пути дальнейшего профессионального и личностного роста, например, в сфере финансовой безопасности."Нам необходим продукт, который станет главной базой знаний и основой для развития компетенций в области экономики и финансов... Многие из участников олимпиады сейчас проходят практику в Росфинмониторинге, а также у партнеров-организаторов и мы рады, что наша "антиотмывочная" система пополняется молодыми, амбициозными кадрами, которые развивают ее, привносят новые идеи. В этой связи создание международной цифровой платформы "Содружество", которая станет ядром большого образовательного движения, является важным этапом в развитии современных методов обучения. Надеемся на скорейшую реализацию проекта", - отметил Чиханчин.

https://ria.ru/20220616/rasshirenie-1795918964.html

https://ria.ru/20220616/finansirovanie-1795920251.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф