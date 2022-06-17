https://ria.ru/20220617/psb-1796084835.html
ПСБ примет участие в создании цифровой платформы для финансовой Олимпиады
ПСБ примет участие в создании цифровой платформы для финансовой Олимпиады - РИА Новости, 17.06.2022
ПСБ примет участие в создании цифровой платформы для финансовой Олимпиады
ПСБ выступит индустриальным партнером Международной Олимпиады по финансовой безопасности для школьников 8-10 классов, а также студентов, которые учатся по... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:20
2022-06-17T13:20
2022-06-17T13:20
пмэф-2022
псб (банк псб)
промсвязьбанк
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ПСБ выступит индустриальным партнером Международной Олимпиады по финансовой безопасности для школьников 8-10 классов, а также студентов, которые учатся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщает прсс-служба банка.Соответствующее соглашение о намерениях подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в рамках ПМЭФ-2022.Сотрудничество, в частности, включает в себя организацию мероприятий финальной части олимпиады на территории "Сириус" в октябре 2022 года, а также участие ПСБ в создании международной цифровой платформы "Содружество" и совместную разработку образовательных программ по направлениям финансовой безопасности и комплаенс-контроля для размещения на этой платформе. Она станет единым цифровым пространством для формирования базы знаний и компетенций, позволит проводить олимпиаду в электронном формате и обеспечит тесное взаимодействие участников олимпиады из РФ, СНГ и стран БРИКС с экспертным сообществом. "Постоянно меняющаяся внешняя среда и интенсивный поток информации диктуют свои правила, заставляя непрерывно учиться, узнавать новое, расширять свой кругозор. В свете этого повышение информационной, финансовой и правовой грамотности приобретает особую актуальность, и крайне важно прививать навыки обращения с деньгами уже со школьной скамьи. Международная олимпиада по финансовой безопасности позволяет не только оценивать предметные знания, но и повышать их общий уровень. Современная цифровая платформа "Содружество" даст удобный инструмент для проведения тестирования и обогатит знания участников олимпиады за счет насыщенных образовательных программ, подготовленных при участии ПСБ, обладающего обширной экспертизой в сфере банковского дела", - прокомментировал Фрадков.По мнению Чиханчина, сегодня очень важно показать талантливой молодежи возможные пути дальнейшего профессионального и личностного роста, например, в сфере финансовой безопасности."Нам необходим продукт, который станет главной базой знаний и основой для развития компетенций в области экономики и финансов... Многие из участников олимпиады сейчас проходят практику в Росфинмониторинге, а также у партнеров-организаторов и мы рады, что наша "антиотмывочная" система пополняется молодыми, амбициозными кадрами, которые развивают ее, привносят новые идеи. В этой связи создание международной цифровой платформы "Содружество", которая станет ядром большого образовательного движения, является важным этапом в развитии современных методов обучения. Надеемся на скорейшую реализацию проекта", - отметил Чиханчин.
https://ria.ru/20220616/rasshirenie-1795918964.html
https://ria.ru/20220616/finansirovanie-1795920251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ПСБ выступит индустриальным партнером Международной Олимпиады по финансовой безопасности для школьников 8-10 классов, а также студентов, которые учатся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщает прсс-служба банка.
Соответствующее соглашение о намерениях подписали председатель ПСБ Петр Фрадков
и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
в рамках ПМЭФ
-2022.
Сотрудничество, в частности, включает в себя организацию мероприятий финальной части олимпиады на территории "Сириус" в октябре 2022 года, а также участие ПСБ в создании международной цифровой платформы "Содружество" и совместную разработку образовательных программ по направлениям финансовой безопасности и комплаенс-контроля для размещения на этой платформе. Она станет единым цифровым пространством для формирования базы знаний и компетенций, позволит проводить олимпиаду в электронном формате и обеспечит тесное взаимодействие участников олимпиады из РФ, СНГ
и стран БРИКС
с экспертным сообществом.
"Постоянно меняющаяся внешняя среда и интенсивный поток информации диктуют свои правила, заставляя непрерывно учиться, узнавать новое, расширять свой кругозор. В свете этого повышение информационной, финансовой и правовой грамотности приобретает особую актуальность, и крайне важно прививать навыки обращения с деньгами уже со школьной скамьи. Международная олимпиада по финансовой безопасности позволяет не только оценивать предметные знания, но и повышать их общий уровень. Современная цифровая платформа "Содружество" даст удобный инструмент для проведения тестирования и обогатит знания участников олимпиады за счет насыщенных образовательных программ, подготовленных при участии ПСБ, обладающего обширной экспертизой в сфере банковского дела", - прокомментировал Фрадков.
По мнению Чиханчина, сегодня очень важно показать талантливой молодежи возможные пути дальнейшего профессионального и личностного роста, например, в сфере финансовой безопасности.
"Нам необходим продукт, который станет главной базой знаний и основой для развития компетенций в области экономики и финансов... Многие из участников олимпиады сейчас проходят практику в Росфинмониторинге, а также у партнеров-организаторов и мы рады, что наша "антиотмывочная" система пополняется молодыми, амбициозными кадрами, которые развивают ее, привносят новые идеи. В этой связи создание международной цифровой платформы "Содружество", которая станет ядром большого образовательного движения, является важным этапом в развитии современных методов обучения. Надеемся на скорейшую реализацию проекта", - отметил Чиханчин.