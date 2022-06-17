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ПСБ поддержит Чебоксарский экономический форум

ПСБ поддержит Чебоксарский экономический форум - РИА Новости, 17.06.2022

ПСБ поддержит Чебоксарский экономический форум

В Чебоксарах 23-24 июня 2022 года при поддержке ПСБ состоится Чебоксарский экономический форум "Курс на импортозамещение", приуроченный к дню Чувашской... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:49

2022-06-17T12:49

2022-06-17T12:50

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 июн – Пресс-служба ПСБ. В Чебоксарах 23-24 июня 2022 года при поддержке ПСБ состоится Чебоксарский экономический форум "Курс на импортозамещение", приуроченный к дню Чувашской Республики. Банк выступает генеральным спонсором мероприятия.Ожидается, что в Форуме примут участие более 500 человек из разных регионов России. Ключевой темой мероприятия станет импортозамещение во всех сферах деятельности - от промышленности до туризма, диверсификация, а также инновации в промышленности. В рамках форума планируется проведение более 20 мероприятий в формате выставок, круглых столов и пленарных заседаний. Делегацию ПСБ, участвующую в деловой программе форума, возглавит председатель банка Петр Фрадков. ПСБ также проведет ряд собственных мероприятий - по диверсификации, импортозамещению и проектам устойчивого развития. Справка: ПСБ входит в состав Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России". Председатель ПСБ Петр Фрадков является заместителем Председателя ООО "СоюзМаш России" и курирует региональное отделение Союза машиностроителей России в Чувашской Республике.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы