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ПСБ поддержит Чебоксарский экономический форум - РИА Новости, 17.06.2022
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ПСБ поддержит Чебоксарский экономический форум
ПСБ поддержит Чебоксарский экономический форум - РИА Новости, 17.06.2022
ПСБ поддержит Чебоксарский экономический форум
В Чебоксарах 23-24 июня 2022 года при поддержке ПСБ состоится Чебоксарский экономический форум "Курс на импортозамещение", приуроченный к дню Чувашской... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:49
2022-06-17T12:50
пресс-релизы
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МОСКВА, 17 июн – Пресс-служба ПСБ. В Чебоксарах 23-24 июня 2022 года при поддержке ПСБ состоится Чебоксарский экономический форум "Курс на импортозамещение", приуроченный к дню Чувашской Республики. Банк выступает генеральным спонсором мероприятия.Ожидается, что в Форуме примут участие более 500 человек из разных регионов России. Ключевой темой мероприятия станет импортозамещение во всех сферах деятельности - от промышленности до туризма, диверсификация, а также инновации в промышленности. В рамках форума планируется проведение более 20 мероприятий в формате выставок, круглых столов и пленарных заседаний. Делегацию ПСБ, участвующую в деловой программе форума, возглавит председатель банка Петр Фрадков. ПСБ также проведет ряд собственных мероприятий - по диверсификации, импортозамещению и проектам устойчивого развития. Справка: ПСБ входит в состав Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России". Председатель ПСБ Петр Фрадков является заместителем Председателя ООО "СоюзМаш России" и курирует региональное отделение Союза машиностроителей России в Чувашской Республике.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
12:49 17.06.2022 (обновлено: 12:50 17.06.2022)

ПСБ поддержит Чебоксарский экономический форум

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 17 июн – Пресс-служба ПСБ. В Чебоксарах 23-24 июня 2022 года при поддержке ПСБ состоится Чебоксарский экономический форум "Курс на импортозамещение", приуроченный к дню Чувашской Республики. Банк выступает генеральным спонсором мероприятия.

Ожидается, что в Форуме примут участие более 500 человек из разных регионов России. Ключевой темой мероприятия станет импортозамещение во всех сферах деятельности - от промышленности до туризма, диверсификация, а также инновации в промышленности.

В рамках форума планируется проведение более 20 мероприятий в формате выставок, круглых столов и пленарных заседаний. Делегацию ПСБ, участвующую в деловой программе форума, возглавит председатель банка Петр Фрадков. ПСБ также проведет ряд собственных мероприятий - по диверсификации, импортозамещению и проектам устойчивого развития.

Справка: ПСБ входит в состав Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России". Председатель ПСБ Петр Фрадков является заместителем Председателя ООО "СоюзМаш России" и курирует региональное отделение Союза машиностроителей России в Чувашской Республике.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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