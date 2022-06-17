12:49 17.06.2022 (обновлено: 12:50 17.06.2022)
ПСБ поддержит Чебоксарский экономический форум
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 17 июн – Пресс-служба ПСБ. В Чебоксарах 23-24 июня 2022 года при поддержке ПСБ состоится Чебоксарский экономический форум "Курс на импортозамещение", приуроченный к дню Чувашской Республики. Банк выступает генеральным спонсором мероприятия.
Ожидается, что в Форуме примут участие более 500 человек из разных регионов России. Ключевой темой мероприятия станет импортозамещение во всех сферах деятельности - от промышленности до туризма, диверсификация, а также инновации в промышленности.
В рамках форума планируется проведение более 20 мероприятий в формате выставок, круглых столов и пленарных заседаний. Делегацию ПСБ, участвующую в деловой программе форума, возглавит председатель банка Петр Фрадков. ПСБ также проведет ряд собственных мероприятий - по диверсификации, импортозамещению и проектам устойчивого развития.
Справка: ПСБ входит в состав Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России". Председатель ПСБ Петр Фрадков является заместителем Председателя ООО "СоюзМаш России" и курирует региональное отделение Союза машиностроителей России в Чувашской Республике.
Ожидается, что в Форуме примут участие более 500 человек из разных регионов России. Ключевой темой мероприятия станет импортозамещение во всех сферах деятельности - от промышленности до туризма, диверсификация, а также инновации в промышленности.
В рамках форума планируется проведение более 20 мероприятий в формате выставок, круглых столов и пленарных заседаний. Делегацию ПСБ, участвующую в деловой программе форума, возглавит председатель банка Петр Фрадков. ПСБ также проведет ряд собственных мероприятий - по диверсификации, импортозамещению и проектам устойчивого развития.
Справка: ПСБ входит в состав Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России". Председатель ПСБ Петр Фрадков является заместителем Председателя ООО "СоюзМаш России" и курирует региональное отделение Союза машиностроителей России в Чувашской Республике.
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