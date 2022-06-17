https://ria.ru/20220617/proverki-1796196866.html
Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса
Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022
Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса
Необходимо отказаться от плановых проверок бизнеса, не связанного с рисками причинения вреда, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:31
2022-06-17T16:31
2022-06-17T17:04
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
экономика
бизнес
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Необходимо отказаться от плановых проверок бизнеса, не связанного с рисками причинения вреда, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме."Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед - на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", - сказал Владимир Путин.
https://ria.ru/20220526/biznes-1790934797.html
РИА Новости
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Путин: надо отказаться от проверок бизнеса, если он не связан с риском причинения вреда
Путин: надо отказаться от проверок бизнеса, если он не связан с риском причинения вреда
2022-06-17T16:31
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика, бизнес, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:31 17.06.2022 (обновлено: 17:04 17.06.2022)
Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса
Путин призвал отказаться от проверок бизнеса, если он не связан с риском причинения вреда