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Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/proverki-1796196866.html
Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса
Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022
Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса
Необходимо отказаться от плановых проверок бизнеса, не связанного с рисками причинения вреда, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:31
2022-06-17T17:04
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
экономика
бизнес
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Необходимо отказаться от плановых проверок бизнеса, не связанного с рисками причинения вреда, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме."Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед - на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", - сказал Владимир Путин.
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Путин: надо отказаться от проверок бизнеса, если он не связан с риском причинения вреда
Путин: надо отказаться от проверок бизнеса, если он не связан с риском причинения вреда
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владимир путин, экономика, бизнес, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:31 17.06.2022 (обновлено: 17:04 17.06.2022)
 
Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса

Путин призвал отказаться от проверок бизнеса, если он не связан с риском причинения вреда

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Необходимо отказаться от плановых проверок бизнеса, не связанного с рисками причинения вреда, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
"Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед - на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", - сказал Владимир Путин.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинЭкономикаБизнесПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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