https://ria.ru/20220617/proverki-1796196866.html

Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса

Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022

Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса

Необходимо отказаться от плановых проверок бизнеса, не связанного с рисками причинения вреда, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:31

2022-06-17T16:31

2022-06-17T17:04

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

бизнес

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Необходимо отказаться от плановых проверок бизнеса, не связанного с рисками причинения вреда, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме."Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед - на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", - сказал Владимир Путин.

https://ria.ru/20220526/biznes-1790934797.html

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Путин: надо отказаться от проверок бизнеса, если он не связан с риском причинения вреда

Путин: надо отказаться от проверок бизнеса, если он не связан с риском причинения вреда

2022-06-17T16:31

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