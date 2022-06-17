Производство компании Heineken продолжится в Иркутске под другим брендом
Продукция компании Heineken. Архивное фото
ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Производство пивной компании Heineken продолжит работу в Иркутске, бренд, под которым станет выходить продукция, будет определен позднее, сообщил РИА Новости губернатор Приангарья Игорь Кобзев в рамках Петербургского международного экономического форума.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и главный исполнительный директор компании Heineken Георгиос Полименакос обсудили работу предприятия на территории региона. Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. В Иркутской области компания представлена филиалом "Пивоварня Heineken Байкал", которая является крупнейшим производителем пива в Восточной Сибири. На производстве занято 130 человек.
"Мы подписали соглашение с компанией Heineken. Работа филиала продолжится в Иркутске. Решение по смене бренда пока поставлено на паузу. Это может быть бренд "Байкал", например. Пусть инвестор сам определится", - сказал Кобзев.
По словам Кобзева, пивоварня "Байкал" - надёжный партнёр, который вносит достойный вклад в развитие регионального промышленного комплекса. В сложившейся экономической ситуации необходимо найти локальных поставщиков и наладить новые логистические цепочки.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.