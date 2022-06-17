https://ria.ru/20220617/proizvodstvo-1796217104.html

Производство компании Heineken продолжится в Иркутске под другим брендом

Производство компании Heineken продолжится в Иркутске под другим брендом - РИА Новости, 17.06.2022

Производство компании Heineken продолжится в Иркутске под другим брендом

Производство пивной компании Heineken продолжит работу в Иркутске, бренд, под которым станет выходить продукция, будет определен позднее, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:40

2022-06-17T17:40

2022-06-17T17:40

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

иркутск

heineken

экономика

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ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Производство пивной компании Heineken продолжит работу в Иркутске, бренд, под которым станет выходить продукция, будет определен позднее, сообщил РИА Новости губернатор Приангарья Игорь Кобзев в рамках Петербургского международного экономического форума.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и главный исполнительный директор компании Heineken Георгиос Полименакос обсудили работу предприятия на территории региона. Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. В Иркутской области компания представлена филиалом "Пивоварня Heineken Байкал", которая является крупнейшим производителем пива в Восточной Сибири. На производстве занято 130 человек."Мы подписали соглашение с компанией Heineken. Работа филиала продолжится в Иркутске. Решение по смене бренда пока поставлено на паузу. Это может быть бренд "Байкал", например. Пусть инвестор сам определится", - сказал Кобзев.По словам Кобзева, пивоварня "Байкал" - надёжный партнёр, который вносит достойный вклад в развитие регионального промышленного комплекса. В сложившейся экономической ситуации необходимо найти локальных поставщиков и наладить новые логистические цепочки.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/kobzev-1796126664.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, игорь кобзев, иркутск, heineken , экономика