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Производство компании Heineken продолжится в Иркутске под другим брендом - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/proizvodstvo-1796217104.html
Производство компании Heineken продолжится в Иркутске под другим брендом
Производство компании Heineken продолжится в Иркутске под другим брендом - РИА Новости, 17.06.2022
Производство компании Heineken продолжится в Иркутске под другим брендом
Производство пивной компании Heineken продолжит работу в Иркутске, бренд, под которым станет выходить продукция, будет определен позднее, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:40
2022-06-17T17:40
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
иркутск
heineken
экономика
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ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Производство пивной компании Heineken продолжит работу в Иркутске, бренд, под которым станет выходить продукция, будет определен позднее, сообщил РИА Новости губернатор Приангарья Игорь Кобзев в рамках Петербургского международного экономического форума.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и главный исполнительный директор компании Heineken Георгиос Полименакос обсудили работу предприятия на территории региона. Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. В Иркутской области компания представлена филиалом "Пивоварня Heineken Байкал", которая является крупнейшим производителем пива в Восточной Сибири. На производстве занято 130 человек."Мы подписали соглашение с компанией Heineken. Работа филиала продолжится в Иркутске. Решение по смене бренда пока поставлено на паузу. Это может быть бренд "Байкал", например. Пусть инвестор сам определится", - сказал Кобзев.По словам Кобзева, пивоварня "Байкал" - надёжный партнёр, который вносит достойный вклад в развитие регионального промышленного комплекса. В сложившейся экономической ситуации необходимо найти локальных поставщиков и наладить новые логистические цепочки.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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иркутская область, игорь кобзев, иркутск, heineken , экономика
17:40 17.06.2022
 

Производство компании Heineken продолжится в Иркутске под другим брендом

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкПродукция компании Heineken
Продукция компании Heineken - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Олег Золото
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ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Производство пивной компании Heineken продолжит работу в Иркутске, бренд, под которым станет выходить продукция, будет определен позднее, сообщил РИА Новости губернатор Приангарья Игорь Кобзев в рамках Петербургского международного экономического форума.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и главный исполнительный директор компании Heineken Георгиос Полименакос обсудили работу предприятия на территории региона. Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. В Иркутской области компания представлена филиалом "Пивоварня Heineken Байкал", которая является крупнейшим производителем пива в Восточной Сибири. На производстве занято 130 человек.
"Мы подписали соглашение с компанией Heineken. Работа филиала продолжится в Иркутске. Решение по смене бренда пока поставлено на паузу. Это может быть бренд "Байкал", например. Пусть инвестор сам определится", - сказал Кобзев.
По словам Кобзева, пивоварня "Байкал" - надёжный партнёр, который вносит достойный вклад в развитие регионального промышленного комплекса. В сложившейся экономической ситуации необходимо найти локальных поставщиков и наладить новые логистические цепочки.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 14:58Иркутская область
Игорь Кобзев: поддержке предприятий Приангарья уделяем особое внимание
 
Иркутская областьИркутская областьИгорь КобзевИркутскHeinekenЭкономика
 
 
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