https://ria.ru/20220617/proizvodstvo-1796143761.html

В Ленобласти наладят производство мебельных плит

В Ленобласти наладят производство мебельных плит - РИА Новости, 17.06.2022

В Ленобласти наладят производство мебельных плит

Производство мебельных плит будет построено во Всеволожском районе Ленинградской области к 2025 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:29

2022-06-17T15:29

2022-06-17T15:29

ленинградская область

александр дрозденко

всеволожский район

производство

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Производство мебельных плит будет построено во Всеволожском районе Ленинградской области к 2025 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Предприятие "Слотекс" для расширения производства переносит мощности из Волхова во Всеволожский район, где в два этапа будет построено производственно-складское здание площадью 40 тысяч квадратных метров и приобретено несколько производственных линий."Глубокая переработка древесины ― актуальное для региона направление в условиях ограничения экспорта. Мы уверены, что у нашего лесопромышленного комплекса есть возможности для переориентации производств, в том числе, для выпуска комплектующих мебельной промышленности. Отрадно, что в области уже есть производители, работающие в тренде, и планирующие инвестиции в перспективное дело", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе, соглашение о сотрудничестве для реализации проекта подписано Александром Дрозденко и президентом АО "Слотекс" Светланой Осиповой на полях Петербургского международного экономического форума.

https://ria.ru/20220617/respiratory-1796135867.html

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, всеволожский район, производство, пмэф