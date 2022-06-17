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В Ленобласти наладят производство мебельных плит - РИА Новости, 17.06.2022
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Ленинградская область
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В Ленобласти наладят производство мебельных плит
В Ленобласти наладят производство мебельных плит - РИА Новости, 17.06.2022
В Ленобласти наладят производство мебельных плит
Производство мебельных плит будет построено во Всеволожском районе Ленинградской области к 2025 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:29
2022-06-17T15:29
ленинградская область
александр дрозденко
всеволожский район
производство
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Производство мебельных плит будет построено во Всеволожском районе Ленинградской области к 2025 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Предприятие "Слотекс" для расширения производства переносит мощности из Волхова во Всеволожский район, где в два этапа будет построено производственно-складское здание площадью 40 тысяч квадратных метров и приобретено несколько производственных линий."Глубокая переработка древесины ― актуальное для региона направление в условиях ограничения экспорта. Мы уверены, что у нашего лесопромышленного комплекса есть возможности для переориентации производств, в том числе, для выпуска комплектующих мебельной промышленности. Отрадно, что в области уже есть производители, работающие в тренде, и планирующие инвестиции в перспективное дело", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе, соглашение о сотрудничестве для реализации проекта подписано Александром Дрозденко и президентом АО "Слотекс" Светланой Осиповой на полях Петербургского международного экономического форума.
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александр дрозденко, всеволожский район, производство, пмэф
15:29 17.06.2022
 

В Ленобласти наладят производство мебельных плит

© Фото : Правительство Ленинградской областиПодписание соглашения о сотрудничестве для реализации проекта Александром Дрозденко и президентом АО "Слотекс" Светланой Осиповой на полях Петербургского международного экономического форума
Подписание соглашения о сотрудничестве для реализации проекта Александром Дрозденко и президентом АО Слотекс Светланой Осиповой на полях Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Производство мебельных плит будет построено во Всеволожском районе Ленинградской области к 2025 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Предприятие "Слотекс" для расширения производства переносит мощности из Волхова во Всеволожский район, где в два этапа будет построено производственно-складское здание площадью 40 тысяч квадратных метров и приобретено несколько производственных линий.
Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта подписано на ПМЭФ-2022 губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и директором ООО Респираторный комплекс Владимиром Астаховым - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Производство респираторов увеличат в Ленобласти
"Глубокая переработка древесины ― актуальное для региона направление в условиях ограничения экспорта. Мы уверены, что у нашего лесопромышленного комплекса есть возможности для переориентации производств, в том числе, для выпуска комплектующих мебельной промышленности. Отрадно, что в области уже есть производители, работающие в тренде, и планирующие инвестиции в перспективное дело", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе, соглашение о сотрудничестве для реализации проекта подписано Александром Дрозденко и президентом АО "Слотекс" Светланой Осиповой на полях Петербургского международного экономического форума.
"Планируемый объем инвестиций ― более четырех миллиарда рублей, количество создаваемых рабочих мест ― 125", — добавили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоВсеволожский районПроизводствоПМЭФ
 
 
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