В Ленобласти наладят производство мебельных плит
© Фото : Правительство Ленинградской областиПодписание соглашения о сотрудничестве для реализации проекта Александром Дрозденко и президентом АО "Слотекс" Светланой Осиповой на полях Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Производство мебельных плит будет построено во Всеволожском районе Ленинградской области к 2025 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Предприятие "Слотекс" для расширения производства переносит мощности из Волхова во Всеволожский район, где в два этапа будет построено производственно-складское здание площадью 40 тысяч квадратных метров и приобретено несколько производственных линий.
"Глубокая переработка древесины ― актуальное для региона направление в условиях ограничения экспорта. Мы уверены, что у нашего лесопромышленного комплекса есть возможности для переориентации производств, в том числе, для выпуска комплектующих мебельной промышленности. Отрадно, что в области уже есть производители, работающие в тренде, и планирующие инвестиции в перспективное дело", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе, соглашение о сотрудничестве для реализации проекта подписано Александром Дрозденко и президентом АО "Слотекс" Светланой Осиповой на полях Петербургского международного экономического форума.
"Планируемый объем инвестиций ― более четырех миллиарда рублей, количество создаваемых рабочих мест ― 125", — добавили в пресс-службе.