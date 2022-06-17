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РЭЦ объявил о старте проекта "Почему женщины экспортируют" - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/proekt-1796148005.html
РЭЦ объявил о старте проекта "Почему женщины экспортируют"
РЭЦ объявил о старте проекта "Почему женщины экспортируют" - РИА Новости, 17.06.2022
РЭЦ объявил о старте проекта "Почему женщины экспортируют"
Российский экспортный центр (входит ВЭБ.РФ) дал старт проекту "Почему женщины экспортируют" — серии онлайн-мероприятий по экспорту через маркетплейсы для... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:32
2022-06-17T15:32
петербургский международный экономический форум — 2022
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
китай
технологии
экономика
вероника никишина
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит ВЭБ.РФ) дал старт проекту "Почему женщины экспортируют" — серии онлайн-мероприятий по экспорту через маркетплейсы для женщин-предпринимателей, сообщила в ходе ПМЭФ-2022 генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Она добавила, что на этих встречах зрители смогут задать свои вопросы напрямую, а также будет идти голосование за самую интересную историю.Оставить заявку на участие в проекте "Почему женщины экспортируют" можно на сайте Российского экспортного центра по ссылке.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), китай, технологии, экономика, вероника никишина, санкт-петербург, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
15:32 17.06.2022
 

РЭЦ объявил о старте проекта "Почему женщины экспортируют"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы в рамках XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит ВЭБ.РФ) дал старт проекту "Почему женщины экспортируют" — серии онлайн-мероприятий по экспорту через маркетплейсы для женщин-предпринимателей, сообщила в ходе ПМЭФ-2022 генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Проект "Почему женщины экспортируют" создан для привлечения внимания к возможностям экспорта по онлайн-каналам интернет-торговли. Это пошаговый разбор на реальных кейсах. В рамках онлайн-встреч участницы расскажут про свой путь выхода на экспорт по онлайн-каналам, как они справлялись с трудностями, какие уроки извлекли и как избежать ошибок", - сказала Никишина.
Она добавила, что на этих встречах зрители смогут задать свои вопросы напрямую, а также будет идти голосование за самую интересную историю.
"По его итогам мы пригласим победительниц принять участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России", который организует РЭЦ, в качестве спикеров. Приглашаем всех принять участие в мастер-классах. Первый кейс будет от Елены Крыгиной, известного российского эксперта в области красоты, топ-визажиста и производительницы собственной линейки косметики, которой удалось выйти в Китай со своей продукцией Made in Russia за один месяц. Мы видим, что активность и вера в себя творят чудеса", — уточнила глава центра.
Оставить заявку на участие в проекте "Почему женщины экспортируют" можно на сайте Российского экспортного центра по ссылке.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписали соглашение на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)КитайТехнологииЭкономикаВероника НикишинаСанкт-ПетербургПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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