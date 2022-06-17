https://ria.ru/20220617/proekt-1796148005.html

РЭЦ объявил о старте проекта "Почему женщины экспортируют"

РЭЦ объявил о старте проекта "Почему женщины экспортируют" - РИА Новости, 17.06.2022

РЭЦ объявил о старте проекта "Почему женщины экспортируют"

Российский экспортный центр (входит ВЭБ.РФ) дал старт проекту "Почему женщины экспортируют" — серии онлайн-мероприятий по экспорту через маркетплейсы для... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:32

2022-06-17T15:32

2022-06-17T15:32

петербургский международный экономический форум — 2022

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

китай

технологии

экономика

вероника никишина

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796145771_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_d916f94adb3895109095f1d3dd8f3d91.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит ВЭБ.РФ) дал старт проекту "Почему женщины экспортируют" — серии онлайн-мероприятий по экспорту через маркетплейсы для женщин-предпринимателей, сообщила в ходе ПМЭФ-2022 генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Она добавила, что на этих встречах зрители смогут задать свои вопросы напрямую, а также будет идти голосование за самую интересную историю.Оставить заявку на участие в проекте "Почему женщины экспортируют" можно на сайте Российского экспортного центра по ссылке.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/konkurs-1796057430.html

китай

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), китай, технологии, экономика, вероника никишина, санкт-петербург, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)