РЭЦ объявил о старте проекта "Почему женщины экспортируют"
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит ВЭБ.РФ) дал старт проекту "Почему женщины экспортируют" — серии онлайн-мероприятий по экспорту через маркетплейсы для женщин-предпринимателей, сообщила в ходе ПМЭФ-2022 генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Проект "Почему женщины экспортируют" создан для привлечения внимания к возможностям экспорта по онлайн-каналам интернет-торговли. Это пошаговый разбор на реальных кейсах. В рамках онлайн-встреч участницы расскажут про свой путь выхода на экспорт по онлайн-каналам, как они справлялись с трудностями, какие уроки извлекли и как избежать ошибок", - сказала Никишина.
Она добавила, что на этих встречах зрители смогут задать свои вопросы напрямую, а также будет идти голосование за самую интересную историю.
"По его итогам мы пригласим победительниц принять участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России", который организует РЭЦ, в качестве спикеров. Приглашаем всех принять участие в мастер-классах. Первый кейс будет от Елены Крыгиной, известного российского эксперта в области красоты, топ-визажиста и производительницы собственной линейки косметики, которой удалось выйти в Китай со своей продукцией Made in Russia за один месяц. Мы видим, что активность и вера в себя творят чудеса", — уточнила глава центра.
Оставить заявку на участие в проекте "Почему женщины экспортируют" можно на сайте Российского экспортного центра по ссылке.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.