https://ria.ru/20220617/polsha-1796039734.html

"Посмешище". Поляки обрушились на главу Минобороны за незнание географии

"Посмешище". Поляки обрушились на главу Минобороны за незнание географии - РИА Новости, 17.06.2022

"Посмешище". Поляки обрушились на главу Минобороны за незнание географии

Читатели польского издания Interia высмеяли главу Минобороны республики Мариуша Блащака, заявившего на встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО, что... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:51

2022-06-17T11:51

2022-06-17T12:51

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право и справедливость

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Читатели польского издания Interia высмеяли главу Минобороны республики Мариуша Блащака, заявившего на встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО, что Варшава развивает военный потенциал для недопущения "восстановления Российской империи".Также министр утверждает, что стране необходимо избежать соседства с Россией, поэтому Польша продолжит поддерживать Киев в конфликте. "С польской точки зрения независимая Украина означает независимую Польшу. Наша цель — чтобы у нас была юго-восточная граница с Украиной, а не с Россией", — считает он.Комментаторы заметили, что Блащак не только плохо просчитывает последствия своих высказываний и действий, провоцируя эскалацию кризиса, но еще и плохо знает географию родной страны, уже граничащей с Калининградской областью."Блащак — посмешище. Что он может... "Оператор" лотка Президентского Кота — его максимум", — возмутился 1256."У Польши была граница с Россией на севере, и кому это мешало? Не было четырех миллионов беженцев, дороговизны, долгов, разрухи. Но ПиСовцы (польская партия "Право и Справедливость". — Прим. ред.) вдруг возлюбили УПА, и вот результаты!" — отметил Suweren."С вашей дипломатией у нас будут "враги" не только на восточной границе. Украинцы — самые продаваемые люди Восточной Европы. Ради своих националистических интересов они согласятся на коалицию с Путиным. А Польша, как всегда, станет козлом отпущения Европы", — считает jogurt."Независимая Украина — это независимая Польша", поэтому комик останется у корыта, а люди, которые управляли страной, останутся у кормушки, ведь это и есть независимость тех, кто правит. И именно за это они борются, за свои места", — заявил tak już jest.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса страны НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795412869.html

https://ria.ru/20220613/polsha-1795059301.html

https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html

https://ria.ru/20220610/lavrov-1794528125.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, польша, украина, россия, нато, право и справедливость, украинская повстанческая армия