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Мордовия, Чувашия и Ульяновская область будут строить карбоновые полигоны - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/poligony-1796106312.html
Мордовия, Чувашия и Ульяновская область будут строить карбоновые полигоны
Мордовия, Чувашия и Ульяновская область будут строить карбоновые полигоны - РИА Новости, 17.06.2022
Мордовия, Чувашия и Ульяновская область будут строить карбоновые полигоны
Мордовия совместно с Чувашией и Ульяновской областью будут работать над созданием карбоновых полигонов, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:05
2022-06-17T14:05
республика мордовия
республика мордовия
чувашская республика (чувашия)
ульяновская область
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Мордовия совместно с Чувашией и Ульяновской областью будут работать над созданием карбоновых полигонов, сообщает пресс-служба главы республики.Соглашение о научно-техническом сотрудничестве глава Мордовия Артём Здунов, глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских заключили на Петербургском международном экономическом форуме."Соглашение предусматривает межрегиональное взаимодействие сторон по созданию карбоновых полигонов – площадок для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса, дистанционного и наземного контроля выбросов и поглощения парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров. Соглашение также направлено на подготовку кадров для решения прикладных научно-технических задач в интересах развития отраслей науки и промышленности, связанных с декарбонизацией экономики регионов", - говорится в сообщении.Отмечается, что межрегиональное сотрудничество позволит создать единую методику подсчета выбросов парниковых газов и цифровую платформу, на которой будут фиксироваться и анализироваться данные, поступающие с карбоновых полигонов, а также развить кооперационные связи между научно-образовательными и производственными организациями регионов и региональными институтами развития в области инноваций.Глава Мордовии, комментируя подписание соглашения, подчеркнул, что оно направлено на объединение усилий регионов для уменьшения выбросов углерода в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина."Исполняющий обязанности ректора Мордовского государственного университета имени Огарева Дмитрий Глушко отметил, что тему углеродного баланса исследуют ученые аграрного института, института физики и химии и географического факультета. Мордовский университет сосредоточится на исследовании сельхозугодий на базе предприятий индустриального партнера - группы компаний "Талина". Здесь ученые будут исследовать и разрабатывать подходы к мониторингу баланса парниковых газов", - подчеркивается в сообщении.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795946838.html
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чувашская республика (чувашия)
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республика мордовия, чувашская республика (чувашия), ульяновская область, артем здунов
14:05 17.06.2022
 

Мордовия, Чувашия и Ульяновская область будут строить карбоновые полигоны

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Мордовия совместно с Чувашией и Ульяновской областью будут работать над созданием карбоновых полигонов, сообщает пресс-служба главы республики.
Соглашение о научно-техническом сотрудничестве глава Мордовия Артём Здунов, глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских заключили на Петербургском международном экономическом форуме.
"Соглашение предусматривает межрегиональное взаимодействие сторон по созданию карбоновых полигонов – площадок для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса, дистанционного и наземного контроля выбросов и поглощения парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров. Соглашение также направлено на подготовку кадров для решения прикладных научно-технических задач в интересах развития отраслей науки и промышленности, связанных с декарбонизацией экономики регионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что межрегиональное сотрудничество позволит создать единую методику подсчета выбросов парниковых газов и цифровую платформу, на которой будут фиксироваться и анализироваться данные, поступающие с карбоновых полигонов, а также развить кооперационные связи между научно-образовательными и производственными организациями регионов и региональными институтами развития в области инноваций.
В Саранске - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 23:15Республика Мордовия
Развитие сферы гостеприимства Мордовии обсудили на ПМЭФ
Глава Мордовии, комментируя подписание соглашения, подчеркнул, что оно направлено на объединение усилий регионов для уменьшения выбросов углерода в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина.
"Исполняющий обязанности ректора Мордовского государственного университета имени Огарева Дмитрий Глушко отметил, что тему углеродного баланса исследуют ученые аграрного института, института физики и химии и географического факультета. Мордовский университет сосредоточится на исследовании сельхозугодий на базе предприятий индустриального партнера - группы компаний "Талина". Здесь ученые будут исследовать и разрабатывать подходы к мониторингу баланса парниковых газов", - подчеркивается в сообщении.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 22:28Республика Мордовия
Мордовия и "Россия — страна возможностей" договорились о сотрудничестве
 
Республика МордовияРеспублика МордовияЧувашская Республика (Чувашия)Ульяновская областьАртем Здунов
 
 
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