Мордовия, Чувашия и Ульяновская область будут строить карбоновые полигоны
Саранск. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Мордовия совместно с Чувашией и Ульяновской областью будут работать над созданием карбоновых полигонов, сообщает пресс-служба главы республики.
Соглашение о научно-техническом сотрудничестве глава Мордовия Артём Здунов, глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских заключили на Петербургском международном экономическом форуме.
"Соглашение предусматривает межрегиональное взаимодействие сторон по созданию карбоновых полигонов – площадок для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса, дистанционного и наземного контроля выбросов и поглощения парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров. Соглашение также направлено на подготовку кадров для решения прикладных научно-технических задач в интересах развития отраслей науки и промышленности, связанных с декарбонизацией экономики регионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что межрегиональное сотрудничество позволит создать единую методику подсчета выбросов парниковых газов и цифровую платформу, на которой будут фиксироваться и анализироваться данные, поступающие с карбоновых полигонов, а также развить кооперационные связи между научно-образовательными и производственными организациями регионов и региональными институтами развития в области инноваций.
Глава Мордовии, комментируя подписание соглашения, подчеркнул, что оно направлено на объединение усилий регионов для уменьшения выбросов углерода в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина.
"Исполняющий обязанности ректора Мордовского государственного университета имени Огарева Дмитрий Глушко отметил, что тему углеродного баланса исследуют ученые аграрного института, института физики и химии и географического факультета. Мордовский университет сосредоточится на исследовании сельхозугодий на базе предприятий индустриального партнера - группы компаний "Талина". Здесь ученые будут исследовать и разрабатывать подходы к мониторингу баланса парниковых газов", - подчеркивается в сообщении.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.