https://ria.ru/20220617/poligony-1796106312.html

Мордовия, Чувашия и Ульяновская область будут строить карбоновые полигоны

Мордовия, Чувашия и Ульяновская область будут строить карбоновые полигоны - РИА Новости, 17.06.2022

Мордовия, Чувашия и Ульяновская область будут строить карбоновые полигоны

Мордовия совместно с Чувашией и Ульяновской областью будут работать над созданием карбоновых полигонов, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:05

2022-06-17T14:05

2022-06-17T14:05

республика мордовия

республика мордовия

чувашская республика (чувашия)

ульяновская область

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Мордовия совместно с Чувашией и Ульяновской областью будут работать над созданием карбоновых полигонов, сообщает пресс-служба главы республики.Соглашение о научно-техническом сотрудничестве глава Мордовия Артём Здунов, глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских заключили на Петербургском международном экономическом форуме."Соглашение предусматривает межрегиональное взаимодействие сторон по созданию карбоновых полигонов – площадок для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса, дистанционного и наземного контроля выбросов и поглощения парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров. Соглашение также направлено на подготовку кадров для решения прикладных научно-технических задач в интересах развития отраслей науки и промышленности, связанных с декарбонизацией экономики регионов", - говорится в сообщении.Отмечается, что межрегиональное сотрудничество позволит создать единую методику подсчета выбросов парниковых газов и цифровую платформу, на которой будут фиксироваться и анализироваться данные, поступающие с карбоновых полигонов, а также развить кооперационные связи между научно-образовательными и производственными организациями регионов и региональными институтами развития в области инноваций.Глава Мордовии, комментируя подписание соглашения, подчеркнул, что оно направлено на объединение усилий регионов для уменьшения выбросов углерода в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина."Исполняющий обязанности ректора Мордовского государственного университета имени Огарева Дмитрий Глушко отметил, что тему углеродного баланса исследуют ученые аграрного института, института физики и химии и географического факультета. Мордовский университет сосредоточится на исследовании сельхозугодий на базе предприятий индустриального партнера - группы компаний "Талина". Здесь ученые будут исследовать и разрабатывать подходы к мониторингу баланса парниковых газов", - подчеркивается в сообщении.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795946838.html

https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795941443.html

чувашская республика (чувашия)

ульяновская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика мордовия, чувашская республика (чувашия), ульяновская область, артем здунов