https://ria.ru/20220617/podolskaya-1796045801.html
Подольская улетит в Белоруссию
Подольская улетит в Белоруссию - РИА Новости, 17.06.2022
Подольская улетит в Белоруссию
Наталья Подольская вместе с матерью летом отправится в Белоруссию. Малая родина певицы – Могилев. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:03
2022-06-17T12:03
2022-06-17T12:03
шоубиз
наталья подольская
владимир пресняков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Наталья Подольская вместе с матерью летом отправится в Белоруссию. Малая родина певицы – Могилев. Ранее Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью, матерью Владимира Преснякова.
https://ria.ru/20210621/podolskaya-1737879327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья подольская, владимир пресняков
Подольская улетит в Белоруссию
Подольская с матерью улетит в Белоруссию