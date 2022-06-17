Рейтинг@Mail.ru
Подольская улетит в Белоруссию - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220617/podolskaya-1796045801.html
Подольская улетит в Белоруссию
Подольская улетит в Белоруссию - РИА Новости, 17.06.2022
Подольская улетит в Белоруссию
Наталья Подольская вместе с матерью летом отправится в Белоруссию. Малая родина певицы – Могилев. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:03
2022-06-17T12:03
шоубиз
наталья подольская
владимир пресняков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752949400_0:174:1885:1234_1920x0_80_0_0_569708e66df5fe0bfde5dc9a9804edfd.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Наталья Подольская вместе с матерью летом отправится в Белоруссию. Малая родина певицы – Могилев. Ранее Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью, матерью Владимира Преснякова.
https://ria.ru/20210621/podolskaya-1737879327.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752949400_0:0:1885:1413_1920x0_80_0_0_63cc38c58e02ff73bd22705119af63a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наталья подольская, владимир пресняков
12:03 17.06.2022
 
Подольская улетит в Белоруссию

Подольская с матерью улетит в Белоруссию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Наталья Подольская перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Певица Наталья Подольская перед началом шоу Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Наталья Подольская вместе с матерью летом отправится в Белоруссию. Малая родина певицы – Могилев.
"У нас там уже никого не осталось, все разъехались. Но мы поедем, посетим могилы ее папы, мамы, бабушек, дедушек — это номер один в программе", – сказала певица порталу WomanHit.
Ранее Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью, матерью Владимира Преснякова.
Pre-party международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня 2021, 12:58Шоубиз
"Я обалдела": Наталья Подольская рассказала, почему уволила няню сына
 
ШоубизНаталья ПодольскаяВладимир Пресняков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала