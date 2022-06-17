https://ria.ru/20220617/podolskaya-1796045801.html

Подольская улетит в Белоруссию

Подольская улетит в Белоруссию - РИА Новости, 17.06.2022

Подольская улетит в Белоруссию

Наталья Подольская вместе с матерью летом отправится в Белоруссию. Малая родина певицы – Могилев. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:03

2022-06-17T12:03

2022-06-17T12:03

шоубиз

наталья подольская

владимир пресняков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Наталья Подольская вместе с матерью летом отправится в Белоруссию. Малая родина певицы – Могилев. Ранее Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью, матерью Владимира Преснякова.

https://ria.ru/20210621/podolskaya-1737879327.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

наталья подольская, владимир пресняков