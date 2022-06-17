https://ria.ru/20220617/podmoskove-1796314914.html
Ипотечный маркетплейс могут запустить в Подмосковье в конце текущего года
Ипотечный маркетплейс могут запустить в Подмосковье в конце текущего года - РИА Новости, 17.06.2022
Ипотечный маркетплейс могут запустить в Подмосковье в конце текущего года
В Московской области планируют запустить в конце текущего года ипотечный маркетплейс, сообщили в пресс-службе губернатора региона. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:52
2022-06-17T19:52
2022-06-17T19:52
новости подмосковья
пмэф
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Московской области планируют запустить в конце текущего года ипотечный маркетплейс, сообщили в пресс-службе губернатора региона."В Подмосковье запустят ипотечный маркетплейс. Готовность проекта намечена на конец текущего года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко подписали сегодня соглашение о совместной его реализации. Документ предусматривает также сотрудничество в разработке и исполнении программ поддержки жителей Московской области, направленных на улучшение их жилищных условий, развитие ипотечного кредитования", - сказано в сообщении.Подписание проходило на площадке Петербургского международного форума."Оператором единой ипотечной программы, которую запустят в Подмосковье, станет ДОМ.РФ. Она объединит федеральные и региональные меры поддержки, что позволит предоставить наиболее выгодные условия ипотечного кредитования жителям региона. Техническая реализация планируется на базе Единой информационной системы жилищного строительства по принципу "одного окна"", - добавили в пресс-службе.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/tsentr-1795881141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пмэф, московская область (подмосковье), андрей воробьев