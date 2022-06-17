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Ипотечный маркетплейс могут запустить в Подмосковье в конце текущего года - РИА Новости, 17.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220617/podmoskove-1796314914.html
Ипотечный маркетплейс могут запустить в Подмосковье в конце текущего года
Ипотечный маркетплейс могут запустить в Подмосковье в конце текущего года - РИА Новости, 17.06.2022
Ипотечный маркетплейс могут запустить в Подмосковье в конце текущего года
В Московской области планируют запустить в конце текущего года ипотечный маркетплейс, сообщили в пресс-службе губернатора региона. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:52
2022-06-17T19:52
новости подмосковья
пмэф
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Московской области планируют запустить в конце текущего года ипотечный маркетплейс, сообщили в пресс-службе губернатора региона."В Подмосковье запустят ипотечный маркетплейс. Готовность проекта намечена на конец текущего года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко подписали сегодня соглашение о совместной его реализации. Документ предусматривает также сотрудничество в разработке и исполнении программ поддержки жителей Московской области, направленных на улучшение их жилищных условий, развитие ипотечного кредитования", - сказано в сообщении.Подписание проходило на площадке Петербургского международного форума."Оператором единой ипотечной программы, которую запустят в Подмосковье, станет ДОМ.РФ. Она объединит федеральные и региональные меры поддержки, что позволит предоставить наиболее выгодные условия ипотечного кредитования жителям региона. Техническая реализация планируется на базе Единой информационной системы жилищного строительства по принципу "одного окна"", - добавили в пресс-службе.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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пмэф, московская область (подмосковье), андрей воробьев
19:52 17.06.2022
 

Ипотечный маркетплейс могут запустить в Подмосковье в конце текущего года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь квартиры в новостройке
Входная дверь квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Московской области планируют запустить в конце текущего года ипотечный маркетплейс, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Подмосковье запустят ипотечный маркетплейс. Готовность проекта намечена на конец текущего года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко подписали сегодня соглашение о совместной его реализации. Документ предусматривает также сотрудничество в разработке и исполнении программ поддержки жителей Московской области, направленных на улучшение их жилищных условий, развитие ипотечного кредитования", - сказано в сообщении.
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16 июня, 18:06Новости Подмосковья
Воробьев: логистический центр построят в Домодедово
Подписание проходило на площадке Петербургского международного форума.
"Оператором единой ипотечной программы, которую запустят в Подмосковье, станет ДОМ.РФ. Она объединит федеральные и региональные меры поддержки, что позволит предоставить наиболее выгодные условия ипотечного кредитования жителям региона. Техническая реализация планируется на базе Единой информационной системы жилищного строительства по принципу "одного окна"", - добавили в пресс-службе.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Новости ПодмосковьяПМЭФМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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