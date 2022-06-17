https://ria.ru/20220617/podmoskove-1796314914.html

Ипотечный маркетплейс могут запустить в Подмосковье в конце текущего года

Ипотечный маркетплейс могут запустить в Подмосковье в конце текущего года - РИА Новости, 17.06.2022

Ипотечный маркетплейс могут запустить в Подмосковье в конце текущего года

В Московской области планируют запустить в конце текущего года ипотечный маркетплейс, сообщили в пресс-службе губернатора региона. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:52

2022-06-17T19:52

2022-06-17T19:52

новости подмосковья

пмэф

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152452/28/1524522856_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_075247546a5ab496fc64cd1e76ed9235.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Московской области планируют запустить в конце текущего года ипотечный маркетплейс, сообщили в пресс-службе губернатора региона."В Подмосковье запустят ипотечный маркетплейс. Готовность проекта намечена на конец текущего года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко подписали сегодня соглашение о совместной его реализации. Документ предусматривает также сотрудничество в разработке и исполнении программ поддержки жителей Московской области, направленных на улучшение их жилищных условий, развитие ипотечного кредитования", - сказано в сообщении.Подписание проходило на площадке Петербургского международного форума."Оператором единой ипотечной программы, которую запустят в Подмосковье, станет ДОМ.РФ. Она объединит федеральные и региональные меры поддержки, что позволит предоставить наиболее выгодные условия ипотечного кредитования жителям региона. Техническая реализация планируется на базе Единой информационной системы жилищного строительства по принципу "одного окна"", - добавили в пресс-службе.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/tsentr-1795881141.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пмэф, московская область (подмосковье), андрей воробьев