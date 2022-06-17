https://ria.ru/20220617/pfo-1796260642.html

Самарская область подписала соглашения о сотрудничестве с регионами ПФО

Самарская область подписала соглашения о сотрудничестве с регионами ПФО - РИА Новости, 17.06.2022

Самарская область подписала соглашения о сотрудничестве с регионами ПФО

Самарская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашения о сотрудничестве с регионами Приволжского федерального округа,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:55

2022-06-17T17:55

2022-06-17T18:55

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

дмитрий азаров

самарская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

пмэф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796288045_0:436:2866:2048_1920x0_80_0_0_550a9d76cea7fca642f44e0319f5dc8a.jpg

САМАРА, 17 июн – РИА Новости. Самарская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашения о сотрудничестве с регионами Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба правительства региона."В пятницу, 17 июня, на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге был подписан ряд соглашений между субъектами Приволжского федерального округа, утверждающий план мероприятий на ближайшие 2 года. Самарская область зафиксировала взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с Ульяновской, Саратовской областями и Республикой Марий Эл", - говорится в сообщении.Подписи под документами поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин, врио главы Марий Эл Юрий Зайцев. Церемония подписания состоялась в присутствии полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова на стенде Самарской области."В текущей ситуации очень важно взаимодействовать, совместно решать вопросы, касающиеся поддержания объемов производства, производственных цепочек. Очень важно не только налаживать связи между промышленными предприятиями, но и выстраивать сотрудничество в других сферах: создания инфраструктуры, логистики, в области медицины", - цитирует Комарова пресс-служба.По данным пресс-службы, еще одно соглашение, закрепляющее уже существующее сотрудничество, подписано между Самарской и Нижегородской областями. В знак взаимного партнерства губернаторы Азаров и Глеб Никитин подписали документы поочередно на двух стендах регионов.Азаров поблагодарил коллег-губернаторов за партнерство и подчеркнул, что в нынешних особых условиях такое межрегиональное сотрудничество дает новый потенциал роста, открывает новые возможности. "Мы с коллегами сейчас работаем над программой импортозамещения, выстраиваем новые логистические цепочки. И подписанные сегодня соглашения будут способствовать решению этой задачи", - приводит слова Азарова пресс-служба.Комаров отметил успехи Самарской области на ПМЭФ. "Радуют результаты форума, и Самарская область, действительно, хорошо подготовилась, хорошо спланировала свою работу. Самарская область играет особое значение для Приволжского Федерального округа в разных отраслях, особенно в автопроме", - цитирует Комарова пресс-служба.

https://ria.ru/20220617/soveschanie-1796004512.html

https://ria.ru/20220616/avtovaz-1795779529.html

https://ria.ru/20220615/most-1795460776.html

самарская область

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, дмитрий азаров, самарская область, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, пмэф, россия