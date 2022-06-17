17:55 17.06.2022 (обновлено: 18:55 17.06.2022)
Самарская область подписала соглашения о сотрудничестве с регионами ПФО
Самарская область подписала на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве с регионами ПФО
© Фото предоставлено правительством Самарской областиСамарская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашения о сотрудничестве с регионами Приволжского федерального округа
© Фото предоставлено правительством Самарской области
САМАРА, 17 июн – РИА Новости. Самарская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашения о сотрудничестве с регионами Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В пятницу, 17 июня, на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге был подписан ряд соглашений между субъектами Приволжского федерального округа, утверждающий план мероприятий на ближайшие 2 года. Самарская область зафиксировала взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с Ульяновской, Саратовской областями и Республикой Марий Эл", - говорится в сообщении.
Подписи под документами поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин, врио главы Марий Эл Юрий Зайцев. Церемония подписания состоялась в присутствии полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова на стенде Самарской области.
"В текущей ситуации очень важно взаимодействовать, совместно решать вопросы, касающиеся поддержания объемов производства, производственных цепочек. Очень важно не только налаживать связи между промышленными предприятиями, но и выстраивать сотрудничество в других сферах: создания инфраструктуры, логистики, в области медицины", - цитирует Комарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, еще одно соглашение, закрепляющее уже существующее сотрудничество, подписано между Самарской и Нижегородской областями. В знак взаимного партнерства губернаторы Азаров и Глеб Никитин подписали документы поочередно на двух стендах регионов.
Азаров поблагодарил коллег-губернаторов за партнерство и подчеркнул, что в нынешних особых условиях такое межрегиональное сотрудничество дает новый потенциал роста, открывает новые возможности. "Мы с коллегами сейчас работаем над программой импортозамещения, выстраиваем новые логистические цепочки. И подписанные сегодня соглашения будут способствовать решению этой задачи", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Комаров отметил успехи Самарской области на ПМЭФ. "Радуют результаты форума, и Самарская область, действительно, хорошо подготовилась, хорошо спланировала свою работу. Самарская область играет особое значение для Приволжского Федерального округа в разных отраслях, особенно в автопроме", - цитирует Комарова пресс-служба.