https://ria.ru/20220617/peskov-1795984345.html

На ПМЭФ обсудят рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада

На ПМЭФ обсудят рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада - РИА Новости, 17.06.2022

На ПМЭФ обсудят рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада

Тема роста цен на продовольствие в мире из-за инфляции и ошибок Запада за последние годы будет много и долго обсуждаться на ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:25

2022-06-17T09:25

2022-06-17T09:25

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тема роста цен на продовольствие в мире из-за инфляции и ошибок Запада за последние годы будет много и долго обсуждаться на ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Мы не будем сейчас в детали вдаваться, я уверен, что сейчас на форуме в предстоящие дни, конечно, это будет обсуждаться много и долго", - сказал Песков.Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина пройдет 17 июня.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/bolezn-1795980760.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, дмитрий песков