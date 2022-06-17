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На ПМЭФ обсудят рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/peskov-1795984345.html
На ПМЭФ обсудят рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада
На ПМЭФ обсудят рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада - РИА Новости, 17.06.2022
На ПМЭФ обсудят рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада
Тема роста цен на продовольствие в мире из-за инфляции и ошибок Запада за последние годы будет много и долго обсуждаться на ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:25
2022-06-17T09:25
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тема роста цен на продовольствие в мире из-за инфляции и ошибок Запада за последние годы будет много и долго обсуждаться на ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Мы не будем сейчас в детали вдаваться, я уверен, что сейчас на форуме в предстоящие дни, конечно, это будет обсуждаться много и долго", - сказал Песков.Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина пройдет 17 июня.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, дмитрий песков
09:25 17.06.2022
 
На ПМЭФ обсудят рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада

Песков: рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада будет обсуждаться на ПМЭФ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тема роста цен на продовольствие в мире из-за инфляции и ошибок Запада за последние годы будет много и долго обсуждаться на ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
"Мы не будем сейчас в детали вдаваться, я уверен, что сейчас на форуме в предстоящие дни, конечно, это будет обсуждаться много и долго", - сказал Песков.
Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина пройдет 17 июня.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр финансов РФ Антон Силуанов и помощник президента РФ Максим Орешкин на сессии Российская экономика: современные вызовы и точки опоры в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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