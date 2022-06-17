https://ria.ru/20220617/peskov-1795984345.html
На ПМЭФ обсудят рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада
На ПМЭФ обсудят рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада - РИА Новости, 17.06.2022
На ПМЭФ обсудят рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада
Тема роста цен на продовольствие в мире из-за инфляции и ошибок Запада за последние годы будет много и долго обсуждаться на ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:25
2022-06-17T09:25
2022-06-17T09:25
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тема роста цен на продовольствие в мире из-за инфляции и ошибок Запада за последние годы будет много и долго обсуждаться на ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Мы не будем сейчас в детали вдаваться, я уверен, что сейчас на форуме в предстоящие дни, конечно, это будет обсуждаться много и долго", - сказал Песков.Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина пройдет 17 июня.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/bolezn-1795980760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
На ПМЭФ обсудят рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада
Песков: рост цен на продукты из-за инфляции и ошибок Запада будет обсуждаться на ПМЭФ