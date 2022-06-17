https://ria.ru/20220617/peregovory-1796336826.html

Песков не исключил возможность возобновления переговоров с Украиной

Песков не исключил возможность возобновления переговоров с Украиной - РИА Новости, 17.06.2022

Песков не исключил возможность возобновления переговоров с Украиной

Переговоры России и Украины всегда возможны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:42

2022-06-17T20:42

2022-06-17T23:06

дмитрий песков

украина

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Переговоры России и Украины всегда возможны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Переговоров никогда нельзя исключать. А подвижек по-прежнему нет", — сказал он.Ранее в СМИ со ссылкой на главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого, который участвовал в переговорах с Украиной, появились сообщения, что диалог может быть возобновлен в ближайшее время.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле, по итогам которого Киев передал письменные предложения по будущему договору.В ответ на это Россия пошла навстречу Украине и существенно сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, Москва предложила провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Тем не менее позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. Официальный представитель ведомства Мария Захарова констатировала, что Киев прервал переговоры и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля. Владимир Путин 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/lnr-1795978287.html

https://ria.ru/20220617/peregovory-1796154557.html

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795720136.html

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дмитрий песков, украина, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире, владимир путин, россия, сергей лавров, киев