https://ria.ru/20220617/peregovory-1796154557.html

Переговоры России и Украины зависят от Запада, заявил Лукашенко

Переговоры России и Украины зависят от Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.06.2022

Переговоры России и Украины зависят от Запада, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия привержена переговорам по урегулированию на Украине, однако этот процесс зависит от желания Запада. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:40

2022-06-17T15:40

2022-06-17T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

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александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия привержена переговорам по урегулированию на Украине, однако этот процесс зависит от желания Запада."Мы не знаем, как будут развиваться события. Россия сегодня привержена, это я точно знаю, переговорному процессу. Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? У нас начался этот диалог, я был в него вовлечен, за шиворот их сюда, можно сказать, притащил. Они ушли. Почему? Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина, и что-то от этого получить", - сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске. Его слова приводит в пятницу пресс-служба."Вчера Байден заявил, что будут перечислять каждый месяц Украине по полтора миллиарда долларов. Для чего? Для войны. Поэтому это только начало. Большая впереди у них работа - сильных мира сего - переделить мир. Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром", - добавил Лукашенко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр