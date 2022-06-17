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Переговоры России и Украины зависят от Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/peregovory-1796154557.html
Переговоры России и Украины зависят от Запада, заявил Лукашенко
Переговоры России и Украины зависят от Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.06.2022
Переговоры России и Украины зависят от Запада, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия привержена переговорам по урегулированию на Украине, однако этот процесс зависит от желания Запада. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:40
2022-06-17T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия привержена переговорам по урегулированию на Украине, однако этот процесс зависит от желания Запада."Мы не знаем, как будут развиваться события. Россия сегодня привержена, это я точно знаю, переговорному процессу. Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? У нас начался этот диалог, я был в него вовлечен, за шиворот их сюда, можно сказать, притащил. Они ушли. Почему? Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина, и что-то от этого получить", - сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске. Его слова приводит в пятницу пресс-служба."Вчера Байден заявил, что будут перечислять каждый месяц Украине по полтора миллиарда долларов. Для чего? Для войны. Поэтому это только начало. Большая впереди у них работа - сильных мира сего - переделить мир. Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром", - добавил Лукашенко.
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в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
15:40 17.06.2022 (обновлено: 15:41 17.06.2022)
 
Переговоры России и Украины зависят от Запада, заявил Лукашенко

Лукашенко: Россия привержена переговорам с Украиной, но они зависят от желания Запада

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия привержена переговорам по урегулированию на Украине, однако этот процесс зависит от желания Запада.
"Мы не знаем, как будут развиваться события. Россия сегодня привержена, это я точно знаю, переговорному процессу. Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? У нас начался этот диалог, я был в него вовлечен, за шиворот их сюда, можно сказать, притащил. Они ушли. Почему? Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина, и что-то от этого получить", - сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске. Его слова приводит в пятницу пресс-служба.
"Вчера Байден заявил, что будут перечислять каждый месяц Украине по полтора миллиарда долларов. Для чего? Для войны. Поэтому это только начало. Большая впереди у них работа - сильных мира сего - переделить мир. Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром", - добавил Лукашенко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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