https://ria.ru/20220617/peredel-1796061160.html

Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира

Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира - РИА Новости, 17.06.2022

Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события на Украине являются элементом крупного передела мира, страдать будут малые государства. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:32

2022-06-17T12:32

2022-06-17T12:43

специальная военная операция на украине

александр лукашенко

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украина

белоруссия

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события на Украине являются элементом крупного передела мира, страдать будут малые государства.Как сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого", данное заявление Лукашенко сделал в пятницу во время общения с трудовым коллективом предприятия "Белшина"."Никто не знает, чем там закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться. То, что происходит в Украине - это начало. Это один из элементов крупного передела мира. Будут ломать, крошить. Страдать будут малые государства", - цитирует канал слова Лукашенко.

https://ria.ru/20220617/amerika-1795947363.html

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Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр