https://ria.ru/20220617/peredel-1796061160.html
Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира
Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира - РИА Новости, 17.06.2022
Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события на Украине являются элементом крупного передела мира, страдать будут малые государства. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:32
2022-06-17T12:32
2022-06-17T12:43
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
в мире
украина
белоруссия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_ae2289f52e39034a2f45caf193862b7b.jpg
МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события на Украине являются элементом крупного передела мира, страдать будут малые государства.Как сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого", данное заявление Лукашенко сделал в пятницу во время общения с трудовым коллективом предприятия "Белшина"."Никто не знает, чем там закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться. То, что происходит в Украине - это начало. Это один из элементов крупного передела мира. Будут ломать, крошить. Страдать будут малые государства", - цитирует канал слова Лукашенко.
https://ria.ru/20220617/amerika-1795947363.html
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61ff6983fa1294b5472eda6115149c57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр
12:32 17.06.2022 (обновлено: 12:43 17.06.2022)
Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира
Президент Белоруссии Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира