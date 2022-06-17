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Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/peredel-1796061160.html
Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира
Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира - РИА Новости, 17.06.2022
Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события на Украине являются элементом крупного передела мира, страдать будут малые государства. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:32
2022-06-17T12:43
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
в мире
украина
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события на Украине являются элементом крупного передела мира, страдать будут малые государства.Как сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого", данное заявление Лукашенко сделал в пятницу во время общения с трудовым коллективом предприятия "Белшина"."Никто не знает, чем там закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться. То, что происходит в Украине - это начало. Это один из элементов крупного передела мира. Будут ломать, крошить. Страдать будут малые государства", - цитирует канал слова Лукашенко.
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александр лукашенко, в мире, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр
12:32 17.06.2022 (обновлено: 12:43 17.06.2022)
 
Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира

Президент Белоруссии Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события на Украине являются элементом крупного передела мира, страдать будут малые государства.
Как сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого", данное заявление Лукашенко сделал в пятницу во время общения с трудовым коллективом предприятия "Белшина".
"Никто не знает, чем там закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться. То, что происходит в Украине - это начало. Это один из элементов крупного передела мира. Будут ломать, крошить. Страдать будут малые государства", - цитирует канал слова Лукашенко.
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
08:00
Американского мира больше нет. А какой есть и какой будет?
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр ЛукашенкоВ миреУкраинаБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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