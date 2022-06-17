https://ria.ru/20220617/penza-1796207407.html

Московская компания предложила комплексное развитие территорий в Пензе

Московская компания предложила комплексное развитие территорий в Пензе - РИА Новости, 17.06.2022

Московская компания предложила комплексное развитие территорий в Пензе

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава совета директоров московского ООО "АГрупп" Сергей Абрамов в пятницу на Петербургском международном... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:04

2022-06-17T17:04

2022-06-17T17:04

пензенская область

олег мельниченко

благоустройство

жилье

пмэф

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ПЕНЗА, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава совета директоров московского ООО "АГрупп" Сергей Абрамов в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум, предполагающий комплексное развитие территорий в Пензе, сообщила пресс-служба правительства региона."Проект планируется реализовывать на участке в более чем 122 гектара. Такая площадь позволит развернуть современное промышленное производство, что в условиях новой экономической ситуации и с точки зрения развития региона очень важно. Кроме того, проект предполагает развитие территории в целом: строительство жилых домов, социальных объектов и благоустройство. Мы заинтересованы в том, чтобы незадействованные сейчас площадки осваивались, на их месте возникали новые производства, создавалась инфраструктура. Тогда никакие санкции нам будут не страшны", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Абрамов на встрече с губернатором отметил, что "АГрупп" предлагает новый проект комплексного развития городских и пригородных территорий, который предполагает не только строительство предприятий, но и жилых, а также социально значимых объектов."Мы в текущем месяце вели активный диалог с министерством строительства РФ и другими подведомственными учреждениями на предмет формирования гармоничной концепции развития Пензенской агломерации... Мы инициируем проекты в Пензенской области осознанно, понимаем, что это не только географически центральная часть России, но и одна из точек притяжения для формирования новой российской индустриальной экономики. Это и будет являться нашим ответом на санкционное давление со стороны западных стран", - цитирует слова Абрамова пресс-служба правительства региона.Губернатор отметил, что важно развивать статусные территории, на которых практически есть инфраструктура, но они в данный момент не задействованы в производстве. По его словам, законодательные изменения последних лет открыли для регионов новые горизонты развития.

https://ria.ru/20220419/dolgoletie-1784370088.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег мельниченко, благоустройство, жилье, пмэф