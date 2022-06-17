https://ria.ru/20220617/pentagon-1796266051.html

Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи

Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи - РИА Новости, 17.06.2022

Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи

Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи: по данным ведомства, с начала спецоперации России на Украине объем такой поддержки достиг 5,6 РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:06

2022-06-17T18:06

2022-06-17T21:28

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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи: по данным ведомства, с начала спецоперации России на Украине объем такой поддержки достиг 5,6 миллиарда долларов, а со дня вступления в должность президента США Джо Байдена — 6,3 миллиарда.Москва неоднократно обращала внимание на опасность наращивания странами Запада поставок вооружения на Украину. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины напрямую угрожает интересам европейской и глобальной безопасности. Вопреки этим предостережениям, США на текущей неделе объявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи примерно на миллиард долларов.Как информирует в своем докладе Пентагон, уже оказанная Украине поддержка в военной сфере включает: Также помощь Пентагона включала средства химической, радиологической и биологической защиты, медицинские принадлежности, защищенные системы связи, взрывчатку, "тысячи" приборов ночного видения, услуги спутниковой связи, а также финансирование обучения украинских военных и технического обслуживания.В последнем абзаце обнародованного Пентагоном документа содержится ставшая уже дежурной формулировка о том, что США "продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности в целях самозащиты".В мае президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван еще более упростить оказание военной помощи Киеву.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795759028.html

https://ria.ru/20220616/oruzhie-1795849955.html

https://ria.ru/20220617/retsessiya-1795955392.html

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в мире, киев, украина, сша, министерство обороны сша, javelin (птрк), ми-17, джо байден, ситуация в днр и лнр