18:06 17.06.2022 (обновлено: 21:28 17.06.2022)
Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи
Пентагон: объем поддержки Киева с начала спецоперации достиг 5,6 миллиарда долларов
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон в штате Виргиния, США
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон в штате Виргиния, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи: по данным ведомства, с начала спецоперации России на Украине объем такой поддержки достиг 5,6 миллиарда долларов, а со дня вступления в должность президента США Джо Байдена — 6,3 миллиарда.
Москва неоднократно обращала внимание на опасность наращивания странами Запада поставок вооружения на Украину. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины напрямую угрожает интересам европейской и глобальной безопасности. Вопреки этим предостережениям, США на текущей неделе объявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи примерно на миллиард долларов.
16 июня, 14:18Военная помощь, выделенная Украине зарубежными странами
Как информирует в своем докладе Пентагон, уже оказанная Украине поддержка в военной сфере включает:
- —более 1,4 тысячи ПЗРК Stinger;
- —свыше 6,5 тысячи ПТРК Javelin;
- —свыше 20 тысяч противотанковых комплексов других типов;
- —более 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
- —126 155-миллиметровых гаубиц и 260 тысяч снарядов к ним;
- —108 тактических машин для буксировки этих артиллерийских орудий;
- —20 вертолетов Ми-17;
- —200 бронетранспортеров M113;
- —свыше 7000 единиц стрелкового оружия и более 50 миллионов патронов к нему;
- —порядка 75 тысяч комплектов бронежилетов и касок;
- —121 беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
- —противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования "Гарпун".
Также помощь Пентагона включала средства химической, радиологической и биологической защиты, медицинские принадлежности, защищенные системы связи, взрывчатку, "тысячи" приборов ночного видения, услуги спутниковой связи, а также финансирование обучения украинских военных и технического обслуживания.
В последнем абзаце обнародованного Пентагоном документа содержится ставшая уже дежурной формулировка о том, что США "продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности в целях самозащиты".
В мае президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван еще более упростить оказание военной помощи Киеву.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.