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Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи - РИА Новости, 17.06.2022
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Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи
Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи - РИА Новости, 17.06.2022
Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи
Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи: по данным ведомства, с начала спецоперации России на Украине объем такой поддержки достиг 5,6 РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:06
2022-06-17T21:28
в мире
киев
украина
сша
министерство обороны сша
javelin (птрк)
ми-17
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи: по данным ведомства, с начала спецоперации России на Украине объем такой поддержки достиг 5,6 миллиарда долларов, а со дня вступления в должность президента США Джо Байдена — 6,3 миллиарда.Москва неоднократно обращала внимание на опасность наращивания странами Запада поставок вооружения на Украину. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины напрямую угрожает интересам европейской и глобальной безопасности. Вопреки этим предостережениям, США на текущей неделе объявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи примерно на миллиард долларов.Как информирует в своем докладе Пентагон, уже оказанная Украине поддержка в военной сфере включает: Также помощь Пентагона включала средства химической, радиологической и биологической защиты, медицинские принадлежности, защищенные системы связи, взрывчатку, "тысячи" приборов ночного видения, услуги спутниковой связи, а также финансирование обучения украинских военных и технического обслуживания.В последнем абзаце обнародованного Пентагоном документа содержится ставшая уже дежурной формулировка о том, что США "продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности в целях самозащиты".В мае президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван еще более упростить оказание военной помощи Киеву.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795759028.html
https://ria.ru/20220616/oruzhie-1795849955.html
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в мире, киев, украина, сша, министерство обороны сша, javelin (птрк), ми-17, джо байден, ситуация в днр и лнр
18:06 17.06.2022 (обновлено: 21:28 17.06.2022)
 
Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи

Пентагон: объем поддержки Киева с начала спецоперации достиг 5,6 миллиарда долларов

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон в штате Виргиния, США
Вид на Пентагон в штате Виргиния, США - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон в штате Виргиния, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи: по данным ведомства, с начала спецоперации России на Украине объем такой поддержки достиг 5,6 миллиарда долларов, а со дня вступления в должность президента США Джо Байдена — 6,3 миллиарда.
Москва неоднократно обращала внимание на опасность наращивания странами Запада поставок вооружения на Украину. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины напрямую угрожает интересам европейской и глобальной безопасности. Вопреки этим предостережениям, США на текущей неделе объявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи примерно на миллиард долларов.
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Военная помощь, выделенная Украине зарубежными странами
Как информирует в своем докладе Пентагон, уже оказанная Украине поддержка в военной сфере включает:
  • более 1,4 тысячи ПЗРК Stinger;
  • свыше 6,5 тысячи ПТРК Javelin;
  • свыше 20 тысяч противотанковых комплексов других типов;
  • более 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
  • 126 155-миллиметровых гаубиц и 260 тысяч снарядов к ним;
  • 108 тактических машин для буксировки этих артиллерийских орудий;
  • 20 вертолетов Ми-17;
  • 200 бронетранспортеров M113;
  • свыше 7000 единиц стрелкового оружия и более 50 миллионов патронов к нему;
  • порядка 75 тысяч комплектов бронежилетов и касок;
  • 121 беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
  • противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования "Гарпун".
Также помощь Пентагона включала средства химической, радиологической и биологической защиты, медицинские принадлежности, защищенные системы связи, взрывчатку, "тысячи" приборов ночного видения, услуги спутниковой связи, а также финансирование обучения украинских военных и технического обслуживания.
В последнем абзаце обнародованного Пентагоном документа содержится ставшая уже дежурной формулировка о том, что США "продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности в целях самозащиты".
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В мае президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван еще более упростить оказание военной помощи Киеву.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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