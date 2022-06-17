https://ria.ru/20220617/patrushev-1796014663.html

Патрушев назвал НАТО инструментом политики одной страны

Патрушев назвал НАТО инструментом политики одной страны - РИА Новости, 17.06.2022

Патрушев назвал НАТО инструментом политики одной страны

Североатлантический альянс сейчас служит инструментом внешней политики одной конкретной страны, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:54

2022-06-17T10:54

2022-06-17T11:00

ереван

нато

одкб

в мире

николай патрушев

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ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Североатлантический альянс сейчас служит инструментом внешней политики одной конкретной страны, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны. Делается это весьма агрессивно и усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности", - сказал он на встрече с коллегами по ОДКБ в Ереване, не говоря прямо, о какой стране речь.

https://ria.ru/20220617/nato-1796011041.html

ереван

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

ереван, нато, одкб, в мире, николай патрушев