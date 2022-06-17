https://ria.ru/20220617/patrushev-1796014663.html
Патрушев назвал НАТО инструментом политики одной страны
Патрушев назвал НАТО инструментом политики одной страны - РИА Новости, 17.06.2022
Патрушев назвал НАТО инструментом политики одной страны
Североатлантический альянс сейчас служит инструментом внешней политики одной конкретной страны, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:54
2022-06-17T10:54
2022-06-17T11:00
ереван
нато
одкб
в мире
николай патрушев
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ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Североатлантический альянс сейчас служит инструментом внешней политики одной конкретной страны, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны. Делается это весьма агрессивно и усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности", - сказал он на встрече с коллегами по ОДКБ в Ереване, не говоря прямо, о какой стране речь.
https://ria.ru/20220617/nato-1796011041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, нато, одкб, в мире, николай патрушев
10:54 17.06.2022 (обновлено: 11:00 17.06.2022)
Патрушев назвал НАТО инструментом политики одной страны
Секретарь Совбеза Патрушев назвал НАТО инструментом политики одной страны