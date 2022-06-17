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МСП Банк и "Росатом" договорились о партнерстве
МСП Банк и "Росатом" договорились о партнерстве - РИА Новости, 17.06.2022
МСП Банк и "Росатом" договорились о партнерстве
Соглашение о партнерстве подписали на ПМЭФ МСП банк и Росатом, сотрудничество направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городах... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:54
2022-06-17T12:54
2022-06-17T12:54
петербургский международный экономический форум — 2022
мсп банк
корпорация мсп
петр засельский
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Соглашение о партнерстве подписали на ПМЭФ МСП банк и Росатом, сотрудничество направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городах присутствия Госкорпорации, сообщает пресс-служба МСП банка."Поддержка предпринимателей МСП Банком в городах присутствия организаций "Росатома" будет осуществляться в том числе за счет банковских продуктов – с целью эффективной реализации инвестиционных, инновационных, высокотехнологичных и других бизнес‑проектов.Стороны планируют оказывать необходимую информационную и консультационную помощь, а также разрабатывать и продвигать федеральные и региональные меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Для информирования и популяризации программ МСП будут проводиться совместные с "Росатомом" обучающие и образовательные мероприятия", - говорится в сообщении.По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам ГК "Росатом" Ильи Реброва, сотрудничество с МСП Банком позволит предпринимателям наших городов создавать новые бизнесы, увеличивать налоговую базу городов, создавать рабочие места и улучшать городскую инфраструктуру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мсп банк, корпорация мсп, петр засельский, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости.
Соглашение о партнерстве подписали на ПМЭФ МСП банк
и Росатом
, сотрудничество направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городах присутствия Госкорпорации, сообщает пресс-служба МСП банка.
"Поддержка предпринимателей МСП Банком в городах присутствия организаций "Росатома" будет осуществляться в том числе за счет банковских продуктов – с целью эффективной реализации инвестиционных, инновационных, высокотехнологичных и других бизнес‑проектов.
Стороны планируют оказывать необходимую информационную и консультационную помощь, а также разрабатывать и продвигать федеральные и региональные меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Для информирования и популяризации программ МСП будут проводиться совместные с "Росатомом" обучающие и образовательные мероприятия", - говорится в сообщении.
"Вместе мы создадим комфортные условия для наших субъектов, реализующих проекты в закрытых административно-территориальных образованиях, моногородах, городах при АЭС и не только. Создание кооперации важно для развития бизнес-инициатив и привлечения предпринимателей, расширения границ под новые проекты и развития промышленных площадок, создания новых рабочих мест и современной комфортной городской среды", – сказал поставивший подпись под соглашением председатель Правления МСП Банка Петр Засельский
.
По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам ГК "Росатом" Ильи Реброва, сотрудничество с МСП Банком позволит предпринимателям наших городов создавать новые бизнесы, увеличивать налоговую базу городов, создавать рабочие места и улучшать городскую инфраструктуру.