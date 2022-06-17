Рейтинг@Mail.ru
МСП Банк и "Росатом" договорились о партнерстве - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/partnerstvo-1796073403.html
МСП Банк и "Росатом" договорились о партнерстве
МСП Банк и "Росатом" договорились о партнерстве - РИА Новости, 17.06.2022
МСП Банк и "Росатом" договорились о партнерстве
Соглашение о партнерстве подписали на ПМЭФ МСП банк и Росатом, сотрудничество направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городах... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:54
2022-06-17T12:54
петербургский международный экономический форум — 2022
мсп банк
корпорация мсп
петр засельский
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795359809_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_4c801ce87b2aa7c8db0a95c1c70f785f.jpg
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Соглашение о партнерстве подписали на ПМЭФ МСП банк и Росатом, сотрудничество направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городах присутствия Госкорпорации, сообщает пресс-служба МСП банка."Поддержка предпринимателей МСП Банком в городах присутствия организаций "Росатома" будет осуществляться в том числе за счет банковских продуктов – с целью эффективной реализации инвестиционных, инновационных, высокотехнологичных и других бизнес‑проектов.Стороны планируют оказывать необходимую информационную и консультационную помощь, а также разрабатывать и продвигать федеральные и региональные меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Для информирования и популяризации программ МСП будут проводиться совместные с "Росатомом" обучающие и образовательные мероприятия", - говорится в сообщении.По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам ГК "Росатом" Ильи Реброва, сотрудничество с МСП Банком позволит предпринимателям наших городов создавать новые бизнесы, увеличивать налоговую базу городов, создавать рабочие места и улучшать городскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20220616/biznes-1795644185.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795359809_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_49e5c38364de5ca3a26df80072044787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мсп банк, корпорация мсп, петр засельский, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
12:54 17.06.2022
 

МСП Банк и "Росатом" договорились о партнерстве

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика XXV Петербургского международного экономического форума
Символика XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Соглашение о партнерстве подписали на ПМЭФ МСП банк и Росатом, сотрудничество направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городах присутствия Госкорпорации, сообщает пресс-служба МСП банка.
"Поддержка предпринимателей МСП Банком в городах присутствия организаций "Росатома" будет осуществляться в том числе за счет банковских продуктов – с целью эффективной реализации инвестиционных, инновационных, высокотехнологичных и других бизнес‑проектов.
Стороны планируют оказывать необходимую информационную и консультационную помощь, а также разрабатывать и продвигать федеральные и региональные меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Для информирования и популяризации программ МСП будут проводиться совместные с "Росатомом" обучающие и образовательные мероприятия", - говорится в сообщении.
"Вместе мы создадим комфортные условия для наших субъектов, реализующих проекты в закрытых административно-территориальных образованиях, моногородах, городах при АЭС и не только. Создание кооперации важно для развития бизнес-инициатив и привлечения предпринимателей, расширения границ под новые проекты и развития промышленных площадок, создания новых рабочих мест и современной комфортной городской среды", – сказал поставивший подпись под соглашением председатель Правления МСП Банка Петр Засельский.
По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам ГК "Росатом" Ильи Реброва, сотрудничество с МСП Банком позволит предпринимателям наших городов создавать новые бизнесы, увеличивать налоговую базу городов, создавать рабочие места и улучшать городскую инфраструктуру.
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич на сессии Новая экономическая политика для МСП в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 09:40Петербургский международный экономический форум — 2022
Исаевич: МСП необходимо время для адаптации к новым экономическим условиям
 
Петербургский международный экономический форум — 2022МСП БанкКорпорация МСППетр ЗасельскийЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Петербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала