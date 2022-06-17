https://ria.ru/20220617/partnerstvo-1796073403.html

МСП Банк и "Росатом" договорились о партнерстве

МСП Банк и "Росатом" договорились о партнерстве - РИА Новости, 17.06.2022

МСП Банк и "Росатом" договорились о партнерстве

Соглашение о партнерстве подписали на ПМЭФ МСП банк и Росатом, сотрудничество направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городах... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:54

2022-06-17T12:54

2022-06-17T12:54

петербургский международный экономический форум — 2022

мсп банк

корпорация мсп

петр засельский

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Соглашение о партнерстве подписали на ПМЭФ МСП банк и Росатом, сотрудничество направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городах присутствия Госкорпорации, сообщает пресс-служба МСП банка."Поддержка предпринимателей МСП Банком в городах присутствия организаций "Росатома" будет осуществляться в том числе за счет банковских продуктов – с целью эффективной реализации инвестиционных, инновационных, высокотехнологичных и других бизнес‑проектов.Стороны планируют оказывать необходимую информационную и консультационную помощь, а также разрабатывать и продвигать федеральные и региональные меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Для информирования и популяризации программ МСП будут проводиться совместные с "Росатомом" обучающие и образовательные мероприятия", - говорится в сообщении.По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам ГК "Росатом" Ильи Реброва, сотрудничество с МСП Банком позволит предпринимателям наших городов создавать новые бизнесы, увеличивать налоговую базу городов, создавать рабочие места и улучшать городскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20220616/biznes-1795644185.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, корпорация мсп, петр засельский, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф