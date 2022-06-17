https://ria.ru/20220617/park-1796233237.html

Под Тверью создадут инновационно-промышленный парк

Под Тверью создадут инновационно-промышленный парк - РИА Новости, 17.06.2022

Под Тверью создадут инновационно-промышленный парк

Губернатор региона Игорь Руденя и управляющий по развитию бизнеса ООО "Пальметто ТГМ Интернешнл" Алексей Петров на ПМЭФ-2022 подписали соглашение о намерениях... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:19

2022-06-17T17:19

2022-06-17T17:19

тверская область

тверская область

игорь руденя

экономика

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ТВЕРЬ, 17 июн – РИА Новости. Губернатор региона Игорь Руденя и управляющий по развитию бизнеса ООО "Пальметто ТГМ Интернешнл" Алексей Петров на ПМЭФ-2022 подписали соглашение о намерениях по строительству инновационно-промышленного парка под Тверью, сообщает пресс-служба регионального правительства.Новый инновационно-промышленный парк планируется открыть рядом с индустриально-промышленной зоной Боровлёво-2. Предусмотрено размещение здесь новых производств. По итогам создания парка планируется привлечь порядка 2 миллиарда рублей инвестиций.Проект компании "Пальметто ТГМ Интернешнл", выступающей инициатором создания и застройщиком новой инвестплощадки, предполагает также строительство на территории парка собственного производства металлоконструкций для быстрого разворачивания импортозамещающих производств, в том числе резидентами нового парка.Горизонт реализации проекта – 2026 год, планируемый объем инвестиций – 594 миллиона рублей, будет создано 60 рабочих мест.Со своей стороны правительство Тверской области готово оказать поддержку в обеспечении новой площадки инженерной и транспортной инфраструктурой.Сегодня в инвестпортфеле региона – более 80 проектов со сроками реализации до 2035 года, вложениями более 170 миллиардов рублей и созданием 19 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20220616/podderzhka-1795784476.html

https://ria.ru/20211112/prompark-1758840295.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)