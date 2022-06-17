https://ria.ru/20220617/park-1796014992.html

Частный индустриальный парк создадут в РСО-Алания

Частный индустриальный парк создадут в РСО-Алания - РИА Новости, 17.06.2022

Частный индустриальный парк создадут в РСО-Алания

Соглашение о намерениях по созданию частного индустриального (промышленного) парка в Северной Осетии заключили на ПМЭФ глава РСО – Алания Сергей Меняйло и... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:55

2022-06-17T10:55

2022-06-17T10:55

республика северная осетия - алания

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владикавказ

россия

экономика

пмэф

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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июн - РИА Новости. Соглашение о намерениях по созданию частного индустриального (промышленного) парка в Северной Осетии заключили на ПМЭФ глава РСО – Алания Сергей Меняйло и инвестор Владимир Гуриев, говорится в сообщении на официальном портале республики."Стороны обсудили условия взаимного сотрудничества, нацеленного на открытие во Владикавказе специальной территории с производственной инфраструктурой.Было подчеркнуто, что республика готова оказать необходимое, в том числе правовое содействие в создании промышленной площадки. Инвестор, в свою очередь, при реализации проекта намерен обеспечить соответствие всем требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам", - отмечается в сообщении.Будущий индустриальный парк будет располагаться на территории завода "ИРСТОУН" в промышленном районе Владикавказа.В настоящий момент ведётся работа по подготовке документации на соответствие требованиям и критериям Минпромторга РФ для получения аккредитации и внесения в реестр индустриальных парков РФ.Планируется, что на единой территории будут размещены несколько видов производств, а также создан транспортно-логистический центр с железнодорожными подъездами и разгрузочными модулями, со всей необходимой коммунальной инфраструктурой и единым лабораторным комплексом."Вопрос создания на территории Северной Осетии индустриальных парков обсуждается давно. Это крайне перспективная форма организации ряда производств на одной промышленной площадке. Открытие частного индустриального парка даст толчок дальнейшему развитию промышленности Северной Осетии, позволит создать новые рабочие места и обеспечить увеличение налоговых поступлений",– отметил Меняйло.

https://rsport.ria.ru/20220510/alaniya-1787792994.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика северная осетия - алания, сергей меняйло, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владикавказ, россия, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)