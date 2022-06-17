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Частный индустриальный парк создадут в РСО-Алания - РИА Новости, 17.06.2022
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Республика Северная Осетия
Республика Северная Осетия - Алания
https://ria.ru/20220617/park-1796014992.html
Частный индустриальный парк создадут в РСО-Алания
Частный индустриальный парк создадут в РСО-Алания - РИА Новости, 17.06.2022
Частный индустриальный парк создадут в РСО-Алания
Соглашение о намерениях по созданию частного индустриального (промышленного) парка в Северной Осетии заключили на ПМЭФ глава РСО – Алания Сергей Меняйло и... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:55
2022-06-17T10:55
республика северная осетия - алания
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владикавказ
россия
экономика
пмэф
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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июн - РИА Новости. Соглашение о намерениях по созданию частного индустриального (промышленного) парка в Северной Осетии заключили на ПМЭФ глава РСО – Алания Сергей Меняйло и инвестор Владимир Гуриев, говорится в сообщении на официальном портале республики."Стороны обсудили условия взаимного сотрудничества, нацеленного на открытие во Владикавказе специальной территории с производственной инфраструктурой.Было подчеркнуто, что республика готова оказать необходимое, в том числе правовое содействие в создании промышленной площадки. Инвестор, в свою очередь, при реализации проекта намерен обеспечить соответствие всем требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам", - отмечается в сообщении.Будущий индустриальный парк будет располагаться на территории завода "ИРСТОУН" в промышленном районе Владикавказа.В настоящий момент ведётся работа по подготовке документации на соответствие требованиям и критериям Минпромторга РФ для получения аккредитации и внесения в реестр индустриальных парков РФ.Планируется, что на единой территории будут размещены несколько видов производств, а также создан транспортно-логистический центр с железнодорожными подъездами и разгрузочными модулями, со всей необходимой коммунальной инфраструктурой и единым лабораторным комплексом."Вопрос создания на территории Северной Осетии индустриальных парков обсуждается давно. Это крайне перспективная форма организации ряда производств на одной промышленной площадке. Открытие частного индустриального парка даст толчок дальнейшему развитию промышленности Северной Осетии, позволит создать новые рабочие места и обеспечить увеличение налоговых поступлений",– отметил Меняйло.
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республика северная осетия - алания, сергей меняйло, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владикавказ, россия, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
10:55 17.06.2022
 

Частный индустриальный парк создадут в РСО-Алания

© Фото : официальный портал РСО – АланияГлава РСО – Алания Сергей Меняйло и инвестор Владимир Гуриев после подписания соглашение о намерениях по созданию частного индустриального парка в Северной Осетии
Глава РСО – Алания Сергей Меняйло и инвестор Владимир Гуриев после подписания соглашение о намерениях по созданию частного индустриального парка в Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : официальный портал РСО – Алания
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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июн - РИА Новости. Соглашение о намерениях по созданию частного индустриального (промышленного) парка в Северной Осетии заключили на ПМЭФ глава РСО – Алания Сергей Меняйло и инвестор Владимир Гуриев, говорится в сообщении на официальном портале республики.
"Стороны обсудили условия взаимного сотрудничества, нацеленного на открытие во Владикавказе специальной территории с производственной инфраструктурой.
Было подчеркнуто, что республика готова оказать необходимое, в том числе правовое содействие в создании промышленной площадки. Инвестор, в свою очередь, при реализации проекта намерен обеспечить соответствие всем требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам", - отмечается в сообщении.
Будущий индустриальный парк будет располагаться на территории завода "ИРСТОУН" в промышленном районе Владикавказа.
В настоящий момент ведётся работа по подготовке документации на соответствие требованиям и критериям Минпромторга РФ для получения аккредитации и внесения в реестр индустриальных парков РФ.
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Планируется, что на единой территории будут размещены несколько видов производств, а также создан транспортно-логистический центр с железнодорожными подъездами и разгрузочными модулями, со всей необходимой коммунальной инфраструктурой и единым лабораторным комплексом.
"Вопрос создания на территории Северной Осетии индустриальных парков обсуждается давно. Это крайне перспективная форма организации ряда производств на одной промышленной площадке. Открытие частного индустриального парка даст толчок дальнейшему развитию промышленности Северной Осетии, позволит создать новые рабочие места и обеспечить увеличение налоговых поступлений",отметил Меняйло.
 
Республика Северная Осетия - АланияРеспублика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ВладикавказРоссияЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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