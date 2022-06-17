https://ria.ru/20220617/pacino-1796287477.html

Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца"

Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца" - РИА Новости, 17.06.2022

Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца"

Аль Пачино постоянно был на грани увольнения во время съемок "Крестного отца". Об этом актер рассказал на презентации отреставрированной версии картины,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:32

2022-06-17T19:32

2022-06-17T19:32

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Аль Пачино постоянно был на грани увольнения во время съемок "Крестного отца". Об этом актер рассказал на презентации отреставрированной версии картины, приуроченной к ее 50-летию, пишет Deadline.В проекте он остался благодаря режиссеру Фрэнсису Форду Копполе. Карьеру Аль Пачино он спас, поменяв последовательность съемок, чтобы продвинуть вперед сцену в ресторане, ставшую культовой. "Фрэнсис сказал: "Я хочу, чтобы ты знал: я верю в тебя", — вспоминает актер. Студии понравился эпизод, а роль Майкла Корлеоне впоследствии принесла Аль Пачино номинацию на "Оскар". Картина также получила несколько статуэток в категориях лучшие фильм, актер (Марлон Брандо отказался от нее в знак протеста против того, как относятся к коренным жителям Америки) и адаптированный сценарий.

https://ria.ru/20220610/kino-1794653828.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, аль пачино, фрэнсис форд коппола, знаменитости, звезды