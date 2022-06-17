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Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца" - РИА Новости, 17.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220617/pacino-1796287477.html
Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца"
Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца" - РИА Новости, 17.06.2022
Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца"
Аль Пачино постоянно был на грани увольнения во время съемок "Крестного отца". Об этом актер рассказал на презентации отреставрированной версии картины,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:32
2022-06-17T19:32
культура
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кино и сериалы
аль пачино
фрэнсис форд коппола
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Аль Пачино постоянно был на грани увольнения во время съемок "Крестного отца". Об этом актер рассказал на презентации отреставрированной версии картины, приуроченной к ее 50-летию, пишет Deadline.В проекте он остался благодаря режиссеру Фрэнсису Форду Копполе. Карьеру Аль Пачино он спас, поменяв последовательность съемок, чтобы продвинуть вперед сцену в ресторане, ставшую культовой. "Фрэнсис сказал: "Я хочу, чтобы ты знал: я верю в тебя", — вспоминает актер. Студии понравился эпизод, а роль Майкла Корлеоне впоследствии принесла Аль Пачино номинацию на "Оскар". Картина также получила несколько статуэток в категориях лучшие фильм, актер (Марлон Брандо отказался от нее в знак протеста против того, как относятся к коренным жителям Америки) и адаптированный сценарий.
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новости культуры, кино и сериалы, аль пачино, фрэнсис форд коппола, знаменитости, звезды
19:32 17.06.2022
 
Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца"

Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца", но Коппола спас его

© Paramount Pictures, 1972Актер Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне в сцене из кинофильма "Крестный отец", 1972 год
Актер Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне в сцене из кинофильма Крестный отец, 1972 год
© Paramount Pictures, 1972
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Аль Пачино постоянно был на грани увольнения во время съемок "Крестного отца". Об этом актер рассказал на презентации отреставрированной версии картины, приуроченной к ее 50-летию, пишет Deadline.
В проекте он остался благодаря режиссеру Фрэнсису Форду Копполе. Карьеру Аль Пачино он спас, поменяв последовательность съемок, чтобы продвинуть вперед сцену в ресторане, ставшую культовой.
"Фрэнсис сказал: "Я хочу, чтобы ты знал: я верю в тебя", — вспоминает актер.
Студии понравился эпизод, а роль Майкла Корлеоне впоследствии принесла Аль Пачино номинацию на "Оскар". Картина также получила несколько статуэток в категориях лучшие фильм, актер (Марлон Брандо отказался от нее в знак протеста против того, как относятся к коренным жителям Америки) и адаптированный сценарий.
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КультураНовости культурыКино и сериалыАль ПачиноФрэнсис Форд КопполаЗнаменитостизвезды
 
 
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