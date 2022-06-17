https://ria.ru/20220617/pacino-1796287477.html
Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца"
Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца" - РИА Новости, 17.06.2022
Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца"
Аль Пачино постоянно был на грани увольнения во время съемок "Крестного отца". Об этом актер рассказал на презентации отреставрированной версии картины,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:32
2022-06-17T19:32
2022-06-17T19:32
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Аль Пачино постоянно был на грани увольнения во время съемок "Крестного отца". Об этом актер рассказал на презентации отреставрированной версии картины, приуроченной к ее 50-летию, пишет Deadline.В проекте он остался благодаря режиссеру Фрэнсису Форду Копполе. Карьеру Аль Пачино он спас, поменяв последовательность съемок, чтобы продвинуть вперед сцену в ресторане, ставшую культовой. "Фрэнсис сказал: "Я хочу, чтобы ты знал: я верю в тебя", — вспоминает актер. Студии понравился эпизод, а роль Майкла Корлеоне впоследствии принесла Аль Пачино номинацию на "Оскар". Картина также получила несколько статуэток в категориях лучшие фильм, актер (Марлон Брандо отказался от нее в знак протеста против того, как относятся к коренным жителям Америки) и адаптированный сценарий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, аль пачино, фрэнсис форд коппола, знаменитости, звезды
Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца"
Аль Пачино рассказал, что его могли уволить из "Крестного отца", но Коппола спас его
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Аль Пачино постоянно был на грани увольнения во время съемок "Крестного отца". Об этом актер рассказал на презентации отреставрированной версии картины, приуроченной к ее 50-летию, пишет
Deadline.
В проекте он остался благодаря режиссеру Фрэнсису Форду Копполе. Карьеру Аль Пачино он спас, поменяв последовательность съемок, чтобы продвинуть вперед сцену в ресторане, ставшую культовой.
"Фрэнсис сказал: "Я хочу, чтобы ты знал: я верю в тебя", — вспоминает актер.
Студии понравился эпизод, а роль Майкла Корлеоне впоследствии принесла Аль Пачино номинацию на "Оскар". Картина также получила несколько статуэток в категориях лучшие фильм, актер (Марлон Брандо отказался от нее в знак протеста против того, как относятся к коренным жителям Америки) и адаптированный сценарий.