https://ria.ru/20220617/otvetstvennost-1796221556.html

Порог привлечения к ответственности за неуплату платежей могут повысить

Порог привлечения к ответственности за неуплату платежей могут повысить - РИА Новости, 17.06.2022

Порог привлечения к ответственности за неуплату платежей могут повысить

Президент России Владимир Путин предложил повысить порог для привлечения к ответственности предпринимателей при неуплате таможенных и других обязательных... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:05

2022-06-17T17:05

2022-06-17T17:05

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

экономика

владимир путин

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил повысить порог для привлечения к ответственности предпринимателей при неуплате таможенных и других обязательных платежей."Следует подумать о повышении порога привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей", - сказал Путин в выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796200329.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, экономика, владимир путин