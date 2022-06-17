https://ria.ru/20220617/otvetstvennost-1796221556.html
Порог привлечения к ответственности за неуплату платежей могут повысить
Порог привлечения к ответственности за неуплату платежей могут повысить - РИА Новости, 17.06.2022
Порог привлечения к ответственности за неуплату платежей могут повысить
Президент России Владимир Путин предложил повысить порог для привлечения к ответственности предпринимателей при неуплате таможенных и других обязательных... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:05
2022-06-17T17:05
2022-06-17T17:05
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
экономика
владимир путин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил повысить порог для привлечения к ответственности предпринимателей при неуплате таможенных и других обязательных платежей."Следует подумать о повышении порога привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей", - сказал Путин в выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/putin-1796200329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, экономика, владимир путин
Порог привлечения к ответственности за неуплату платежей могут повысить
Путин призвал повысить порог привлечения к ответственности за неуплату таможенных платежей