https://ria.ru/20220617/osnovaniya-1796197763.html

Путин призвал пересмотреть основания заключения под стражу предпринимателей

Путин призвал пересмотреть основания заключения под стражу предпринимателей - РИА Новости, 17.06.2022

Путин призвал пересмотреть основания заключения под стражу предпринимателей

Необходимо пересмотреть основания заключения под стражу и сроки предварительного следствия для предпринимателей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:33

2022-06-17T16:33

2022-06-17T17:18

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Необходимо пересмотреть основания заключения под стражу и сроки предварительного следствия для предпринимателей, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо пересмотреть основания по заключению предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия. Не секрет, что очень часто эти нормы применяются там, где нет объективной необходимости. В результате еще на этапе следствия предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность или вовсе закрываться. В этом случае помимо прямых убытков и утраты рыночных позиций, рабочих мест под ударом оказывается репутация компаний и их руководителей", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/biznes-1796200782.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика