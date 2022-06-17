16:33 17.06.2022 (обновлено: 17:18 17.06.2022)
Путин призвал пересмотреть основания заключения под стражу предпринимателей
Президент Путин: надо пересмотреть основания заключения под стражу для предпринимателей
© РИА Новости / Павел Бедняков Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Необходимо пересмотреть основания заключения под стражу и сроки предварительного следствия для предпринимателей, заявил президент России Владимир Путин.
"Необходимо пересмотреть основания по заключению предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия. Не секрет, что очень часто эти нормы применяются там, где нет объективной необходимости. В результате еще на этапе следствия предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность или вовсе закрываться. В этом случае помимо прямых убытков и утраты рыночных позиций, рабочих мест под ударом оказывается репутация компаний и их руководителей", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.