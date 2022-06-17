06:21 17.06.2022 (обновлено: 06:27 17.06.2022)
Песков назвал ситуацию с поставками зерна результатом ошибок Запада
Пресс-секретарь президента Песков назвал ситуацию с зерном результатом ошибок Запада
Уборка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что "абсолютно неправильно" ставить вопрос о том, что это может быть "ответом" со стороны Москвы.
"Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет", - сказал Песков.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.