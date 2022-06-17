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Песков назвал ситуацию с поставками зерна результатом ошибок Запада - РИА Новости, 17.06.2022
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Песков назвал ситуацию с поставками зерна результатом ошибок Запада
Песков назвал ситуацию с поставками зерна результатом ошибок Запада - РИА Новости, 17.06.2022
Песков назвал ситуацию с поставками зерна результатом ошибок Запада
Ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:21
2022-06-17T06:27
россия
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в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.Он подчеркнул, что "абсолютно неправильно" ставить вопрос о том, что это может быть "ответом" со стороны Москвы.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220617/zerno-1795958805.html
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россия, украина, оон, экономика, в мире
06:21 17.06.2022 (обновлено: 06:27 17.06.2022)
 
Песков назвал ситуацию с поставками зерна результатом ошибок Запада

Пресс-секретарь президента Песков назвал ситуацию с зерном результатом ошибок Запада

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что "абсолютно неправильно" ставить вопрос о том, что это может быть "ответом" со стороны Москвы.

"Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет", - сказал Песков.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Зерно - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
03:29
Антонов: Россия готова гарантировать безопасность судов с украинским зерном
 
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