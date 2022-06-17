https://ria.ru/20220617/oshibki-1795964791.html

Песков назвал ситуацию с поставками зерна результатом ошибок Запада

Песков назвал ситуацию с поставками зерна результатом ошибок Запада - РИА Новости, 17.06.2022

Песков назвал ситуацию с поставками зерна результатом ошибок Запада

Ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T06:21

2022-06-17T06:21

2022-06-17T06:27

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.Он подчеркнул, что "абсолютно неправильно" ставить вопрос о том, что это может быть "ответом" со стороны Москвы.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220617/zerno-1795958805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, оон, экономика, в мире