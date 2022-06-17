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Российскому гиперзвуковому оружию нет аналогов в мире, заявил Путин

Российскому гиперзвуковому оружию нет аналогов в мире, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Российскому гиперзвуковому оружию нет аналогов в мире, заявил Путин

Благодаря отечественным конструкторам РФ обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому нет в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:52

2022-06-17T16:52

2022-06-17T17:23

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

технологии

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Благодаря отечественным конструкторам РФ обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому нет в мире, заявил президент России Владимир Путин."Сергей Павлович Королев не пошел по пути копирования и частичного улучшения трофейно-ракетной техники, а смотрел в будущее и предложил уникальную пакетную схему для создания ракеты RC, открыл человеческую дорогу в космос, по факту, задал стандарт для всего мира. Причем, на десятилетия вперед. Именно так - на опережение работали в свое время основатели многих советских научных программ. И сейчас, опираясь на такие заделы, наши конструкторы достойно идут вперед. Благодаря им Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет ни у одной страны мира", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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Путин: благодаря технологиям Россия обладает не имеющим аналогов гиперзвуковым оружием Путин: благодаря технологиям Россия обладает не имеющим аналогов гиперзвуковым оружием 2022-06-17T16:52 true PT0M51S

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владимир путин, технологии, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)