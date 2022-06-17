https://ria.ru/20220617/ogarev-1796101743.html

Экс-главу "Росвооружения" Огарева нашли мертвым

Экс-главу "Росвооружения" Огарева нашли мертвым - РИА Новости, 17.06.2022

Экс-главу "Росвооружения" Огарева нашли мертвым

Бывшего гендиректора "Росвооружения" Алексея Огарева нашли мертвым в доме в подмосковном коттеджном поселке, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:52

2022-06-17T13:52

2022-06-17T16:10

происшествия

россия

одинцовский район

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывшего гендиректора "Росвооружения" Алексея Огарева нашли мертвым в доме в подмосковном коттеджном поселке, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело Алексея Огарева вчера было обнаружено в доме в коттеджном поселке "Балатон" днем в четверг. Предварительно, смерть не криминальная", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что точная причина смерти пока неизвестна. Официально Следственный комитет подтверждает обнаружение 64-летнего мужчины мертвым в коттеджном поселке в Одинцовском районе, однако не уточняет его личность."По предварительным данным, смерть мужчины носит не криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы. Организована доследственная проверка", — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.Компания "Росвооружение" после слияния с ФГУП "Промэкспорт" была преобразована в "Рособоронэкспорт", ныне это единственный в России специальный экспортер отечественного оружия и военной техники с многомиллиардными оборотами.Огарев возглавлял "Росвооружение" в 1999-2000 годах, также работал постоянным представителем России при ОБСЕ, заместителем руководителя администрации президента и заместителем секретаря Совета безопасности.

https://ria.ru/20211114/oruzhie-1758978417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, одинцовский район, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)