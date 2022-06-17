13:52 17.06.2022 (обновлено: 16:10 17.06.2022)
Экс-главу "Росвооружения" Огарева нашли мертвым
Бывшего главу "Росвооружения" Огарева нашли мертвым в коттедже в Подмосковье
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывшего гендиректора "Росвооружения" Алексея Огарева нашли мертвым в доме в подмосковном коттеджном поселке, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Тело Алексея Огарева вчера было обнаружено в доме в коттеджном поселке "Балатон" днем в четверг. Предварительно, смерть не криминальная", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что точная причина смерти пока неизвестна. Официально Следственный комитет подтверждает обнаружение 64-летнего мужчины мертвым в коттеджном поселке в Одинцовском районе, однако не уточняет его личность.
"По предварительным данным, смерть мужчины носит не криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы. Организована доследственная проверка", — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.
Компания "Росвооружение" после слияния с ФГУП "Промэкспорт" была преобразована в "Рособоронэкспорт", ныне это единственный в России специальный экспортер отечественного оружия и военной техники с многомиллиардными оборотами.
Огарев возглавлял "Росвооружение" в 1999-2000 годах, также работал постоянным представителем России при ОБСЕ, заместителем руководителя администрации президента и заместителем секретаря Совета безопасности.
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