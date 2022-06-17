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Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/obstrely-1795979846.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.06.2022
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР, выпустив 252 боеприпаса, погибла мирная жительница, еще 9 человек получили ранения, сообщает представительство РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:07
2022-06-17T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР, выпустив 252 боеприпаса, погибла мирная жительница, еще 9 человек получили ранения, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 252 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица – женщины 1963 г.р. в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц, в т.ч. подросток 2006 г.р., в Кировском и Ворошиловском районах Донецка, в том числе мальчик 2011 г.р. с ранее освобожденных территорий - с Павловки", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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в мире, донецк (днр), днр, вооруженные силы украины
09:07 17.06.2022 (обновлено: 09:14 17.06.2022)
 
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР

ДНР: украинские войска за сутки 41 раз обстреляли республику, погибла женщина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка
Женщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Женщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР, выпустив 252 боеприпаса, погибла мирная жительница, еще 9 человек получили ранения, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 252 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица – женщины 1963 г.р. в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц, в т.ч. подросток 2006 г.р., в Кировском и Ворошиловском районах Донецка, в том числе мальчик 2011 г.р. с ранее освобожденных территорий - с Павловки", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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