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Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.06.2022
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР, выпустив 252 боеприпаса, погибла мирная жительница, еще 9 человек получили ранения, сообщает представительство РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:07
2022-06-17T09:07
2022-06-17T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР, выпустив 252 боеприпаса, погибла мирная жительница, еще 9 человек получили ранения, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 252 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица – женщины 1963 г.р. в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц, в т.ч. подросток 2006 г.р., в Кировском и Ворошиловском районах Донецка, в том числе мальчик 2011 г.р. с ранее освобожденных территорий - с Павловки", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), днр, вооруженные силы украины
09:07 17.06.2022 (обновлено: 09:14 17.06.2022)
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР
ДНР: украинские войска за сутки 41 раз обстреляли республику, погибла женщина