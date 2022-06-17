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При обстреле территории ДНР погиб мирный житель

При обстреле территории ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 17.06.2022

При обстреле территории ДНР погиб мирный житель

Один человек погиб, еще девять получили ранения в пятницу из-за обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:21

2022-06-17T15:21

2022-06-17T15:37

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять получили ранения в пятницу из-за обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.С утра пятницы Донецк и другие населенные пункт подвергаются новым сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район Донецка. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские войска активно применяют артиллерию натовского калибра 155 миллиметров.В последние дни обстрелы интенсифицировались, стали особо жесткими и сопоставимыми по последствиям с событиями 2014-2015 годов.

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, донецк (днр)