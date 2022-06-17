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При обстреле территории ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 17.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле территории ДНР погиб мирный житель
При обстреле территории ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 17.06.2022
При обстреле территории ДНР погиб мирный житель
Один человек погиб, еще девять получили ранения в пятницу из-за обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:21
2022-06-17T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять получили ранения в пятницу из-за обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.С утра пятницы Донецк и другие населенные пункт подвергаются новым сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район Донецка. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские войска активно применяют артиллерию натовского калибра 155 миллиметров.В последние дни обстрелы интенсифицировались, стали особо жесткими и сопоставимыми по последствиям с событиями 2014-2015 годов.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, донецк (днр)
15:21 17.06.2022 (обновлено: 15:37 17.06.2022)
 
При обстреле территории ДНР погиб мирный житель

ДНР: при обстреле республики погиб мирный житель, девять человек пострадали

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять получили ранения в пятницу из-за обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Донецкой народной республике один человек погиб и еще девять получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
С утра пятницы Донецк и другие населенные пункт подвергаются новым сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район Донецка. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские войска активно применяют артиллерию натовского калибра 155 миллиметров.
В последние дни обстрелы интенсифицировались, стали особо жесткими и сопоставимыми по последствиям с событиями 2014-2015 годов.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонецк (ДНР)
 
 
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