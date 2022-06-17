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ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка

ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 17.06.2022

ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка

Украинские войска в пятницу обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка, поврежден газопровод, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:02

2022-06-17T12:02

2022-06-17T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка, поврежден газопровод, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали больницу в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела поврежден газопровод на территории больницы №21, расположенной по пр. Кремлевский", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в пятницу украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220617/donbass-1796027843.html

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донецкая народная республика

донецк (днр)

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