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ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 17.06.2022
ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Украинские войска в пятницу обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка, поврежден газопровод, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:02
2022-06-17T12:02
2022-06-17T12:02
специальная военная операция на украине
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куйбышевский район
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донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка, поврежден газопровод, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали больницу в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела поврежден газопровод на территории больницы №21, расположенной по пр. Кремлевский", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в пятницу украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220617/donbass-1796027843.html
куйбышевский район
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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк (днр), ситуация в днр и лнр
ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
ДНР: ВСУ повредили газопровод при обстреле больницы в Куйбышевском районе Донецка