https://ria.ru/20220617/obstrel-1796041584.html

В курском селе Гордеевка серьезных разрушений нет, заявил губернатор

В курском селе Гордеевка серьезных разрушений нет, заявил губернатор - РИА Новости, 17.06.2022

В курском селе Гордеевка серьезных разрушений нет, заявил губернатор

В селе Гордеевка после обстрела со стороны Украины серьезных разрушений нет, восстановительные работы выполнят до 10 июля, сообщил губернатор Курской области... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:55

2022-06-17T11:55

2022-06-17T12:50

происшествия

украина

курская область

роман старовойт

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БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. В селе Гордеевка после обстрела со стороны Украины серьезных разрушений нет, восстановительные работы выполнят до 10 июля, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе, пострадавших нет, рассказал он ранее."Серьезных разрушений нет. Повреждено несколько домовладений, потребуется замена окон. Разумеется, поможем жителям пострадавших домов, восстановительные работы выполним до 10 июля. Сейчас продолжается подомовой обход территории, представители областного комитета ЖКХ и ТЭК, муниципалитета изучают ситуацию", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он уточнил, что по его поручению в Гордеевку выехал заместитель по социальным вопросам Андрей Белостоцкий - лично пообщается с местными жителями и выяснит, какая помощь, в том числе нематериальная, необходима.Приграничные села Курской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины, в области введен высокий уровень террористической до 22 июня.

https://ria.ru/20220617/obstrel-1795968821.html

украина

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, курская область, роман старовойт