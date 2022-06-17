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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 17.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:40

2022-06-17T11:40

2022-06-17T11:47

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

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донецк (днр)

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