https://ria.ru/20220617/obstrel-1795968821.html

Село Гордеевка Курской области обстреляли со стороны Украины

Село Гордеевка Курской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 17.06.2022

Село Гордеевка Курской области обстреляли со стороны Украины

Под обстрел попало граничащее с Украиной село Гордеевка в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T07:40

2022-06-17T07:40

2022-06-17T12:50

происшествия

курская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Под обстрел попало граничащее с Украиной село Гордеевка в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.Как отметил губернатор, обошлось без значительных повреждений — в некоторых домах выбиты стекла.По его словам, "ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных".В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций на границе. Накануне власти продлили для силовиков и спецслужб усиленный режим работы до 22 июня.Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле поселка Тетино один человек погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220615/obstrely-1795614214.html

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курская область

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, курская область