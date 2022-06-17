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Село Гордеевка Курской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 17.06.2022
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Село Гордеевка Курской области обстреляли со стороны Украины
Село Гордеевка Курской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 17.06.2022
Село Гордеевка Курской области обстреляли со стороны Украины
Под обстрел попало граничащее с Украиной село Гордеевка в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T07:40
2022-06-17T12:50
происшествия
курская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Под обстрел попало граничащее с Украиной село Гордеевка в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.Как отметил губернатор, обошлось без значительных повреждений — в некоторых домах выбиты стекла.По его словам, "ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных".В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций на границе. Накануне власти продлили для силовиков и спецслужб усиленный режим работы до 22 июня.Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле поселка Тетино один человек погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/obstrely-1795614214.html
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происшествия, курская область
07:40 17.06.2022 (обновлено: 12:50 17.06.2022)
 
Село Гордеевка Курской области обстреляли со стороны Украины

Губернатор Курской области Старовойт: село Гордеевка обстреляли со стороны Украины

© Фото : официальный телеграм-канал губернатора Курской областиПоследствия обстрела села Гордеевка Курской области
Последствия обстрела села Гордеевка Курской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : официальный телеграм-канал губернатора Курской области
Последствия обстрела села Гордеевка Курской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Под обстрел попало граничащее с Украиной село Гордеевка в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, обошлось без значительных повреждений — в некоторых домах выбиты стекла.
По его словам, "ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных".
В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций на границе. Накануне власти продлили для силовиков и спецслужб усиленный режим работы до 22 июня.
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Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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