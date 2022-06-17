https://ria.ru/20220617/obmen-1796346559.html

РЭЦ и Росаккредитация наладят работу по программе "Сделано в России"

РЭЦ и Росаккредитация наладят работу по программе "Сделано в России" - РИА Новости, 17.06.2022

РЭЦ и Росаккредитация наладят работу по программе "Сделано в России"

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) смогут оперативно обмениваться сведениями из... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T21:33

2022-06-17T21:33

2022-06-17T21:36

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

технологии

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) смогут оперативно обмениваться сведениями из государственных реестров для более эффективной работы с участниками программы "Сделано в России", сообщает РЭЦ.Соответствующее соглашение подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и глава Росаккредитации Назарий Скрыпник на полях Петербургского международного экономического форума.В перспективе обмен данными между РЭЦ и Росаккредитацией может происходить через информационную систему "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности."Соглашение с Росаккредитацией – важный шаг для модернизации программы "Сделано в России". Сведения, которые мы сможем получать благодаря этому сотрудничеству, будут использоваться для выдачи сертификатов "Сделано в России" компаниям, которые захотят продвигать свою продукцию под единым зонтичным брендом. Для российских компаний "птичка" – это подтверждение их добросовестности, знак качества продукции", – заявила Никишина."Информационный обмен между Росаккредитацией и Российским экспортным центром позволит оперативно проверять наличие сертификатов и выявлять более ответственных производителей отечественной продукции, которые достойны быть участниками проекта "Сделано в России". Все это будет способствовать развитию экспортного потенциала нашего государства", – отметил Скрыпник.

https://ria.ru/20220617/proekt-1796148005.html

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экономика, технологии, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)