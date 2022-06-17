21:33 17.06.2022 (обновлено: 21:36 17.06.2022)
РЭЦ и Росаккредитация наладят работу по программе "Сделано в России"
РЭЦ и Росаккредитация наладят информационный обмен в рамках программы "Сделано в России"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) смогут оперативно обмениваться сведениями из государственных реестров для более эффективной работы с участниками программы "Сделано в России", сообщает РЭЦ.
Соответствующее соглашение подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и глава Росаккредитации Назарий Скрыпник на полях Петербургского международного экономического форума.
"Российский экспортный центр и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) смогут оперативно обмениваться сведениями из государственных реестров... Это поможет РЭЦ эффективнее работать с компаниями-участниками программы "Сделано в России" и оказывать им поддержку в продвижении на внутреннем рынке и за рубежом", - говорится в сообщении.
В перспективе обмен данными между РЭЦ и Росаккредитацией может происходить через информационную систему "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности.
"Соглашение с Росаккредитацией – важный шаг для модернизации программы "Сделано в России". Сведения, которые мы сможем получать благодаря этому сотрудничеству, будут использоваться для выдачи сертификатов "Сделано в России" компаниям, которые захотят продвигать свою продукцию под единым зонтичным брендом. Для российских компаний "птичка" – это подтверждение их добросовестности, знак качества продукции", – заявила Никишина.
"Информационный обмен между Росаккредитацией и Российским экспортным центром позволит оперативно проверять наличие сертификатов и выявлять более ответственных производителей отечественной продукции, которые достойны быть участниками проекта "Сделано в России". Все это будет способствовать развитию экспортного потенциала нашего государства", – отметил Скрыпник.