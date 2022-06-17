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РЭЦ и Росаккредитация наладят работу по программе "Сделано в России" - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/obmen-1796346559.html
РЭЦ и Росаккредитация наладят работу по программе "Сделано в России"
РЭЦ и Росаккредитация наладят работу по программе "Сделано в России" - РИА Новости, 17.06.2022
РЭЦ и Росаккредитация наладят работу по программе "Сделано в России"
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) смогут оперативно обмениваться сведениями из... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T21:33
2022-06-17T21:36
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
технологии
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) смогут оперативно обмениваться сведениями из государственных реестров для более эффективной работы с участниками программы "Сделано в России", сообщает РЭЦ.Соответствующее соглашение подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и глава Росаккредитации Назарий Скрыпник на полях Петербургского международного экономического форума.В перспективе обмен данными между РЭЦ и Росаккредитацией может происходить через информационную систему "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности."Соглашение с Росаккредитацией – важный шаг для модернизации программы "Сделано в России". Сведения, которые мы сможем получать благодаря этому сотрудничеству, будут использоваться для выдачи сертификатов "Сделано в России" компаниям, которые захотят продвигать свою продукцию под единым зонтичным брендом. Для российских компаний "птичка" – это подтверждение их добросовестности, знак качества продукции", – заявила Никишина."Информационный обмен между Росаккредитацией и Российским экспортным центром позволит оперативно проверять наличие сертификатов и выявлять более ответственных производителей отечественной продукции, которые достойны быть участниками проекта "Сделано в России". Все это будет способствовать развитию экспортного потенциала нашего государства", – отметил Скрыпник.
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экономика, технологии, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
21:33 17.06.2022 (обновлено: 21:36 17.06.2022)
 
РЭЦ и Росаккредитация наладят работу по программе "Сделано в России"

РЭЦ и Росаккредитация наладят информационный обмен в рамках программы "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) смогут оперативно обмениваться сведениями из государственных реестров для более эффективной работы с участниками программы "Сделано в России", сообщает РЭЦ.
Соответствующее соглашение подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и глава Росаккредитации Назарий Скрыпник на полях Петербургского международного экономического форума.
"Российский экспортный центр и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) смогут оперативно обмениваться сведениями из государственных реестров... Это поможет РЭЦ эффективнее работать с компаниями-участниками программы "Сделано в России" и оказывать им поддержку в продвижении на внутреннем рынке и за рубежом", - говорится в сообщении.
В перспективе обмен данными между РЭЦ и Росаккредитацией может происходить через информационную систему "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности.
"Соглашение с Росаккредитацией – важный шаг для модернизации программы "Сделано в России". Сведения, которые мы сможем получать благодаря этому сотрудничеству, будут использоваться для выдачи сертификатов "Сделано в России" компаниям, которые захотят продвигать свою продукцию под единым зонтичным брендом. Для российских компаний "птичка" – это подтверждение их добросовестности, знак качества продукции", – заявила Никишина.
"Информационный обмен между Росаккредитацией и Российским экспортным центром позволит оперативно проверять наличие сертификатов и выявлять более ответственных производителей отечественной продукции, которые достойны быть участниками проекта "Сделано в России". Все это будет способствовать развитию экспортного потенциала нашего государства", – отметил Скрыпник.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы в рамках XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 15:32Петербургский международный экономический форум — 2022
РЭЦ объявил о старте проекта "Почему женщины экспортируют"
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаТехнологииФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)Вероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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