https://ria.ru/20220617/obem-1795961020.html
Глава Кузбасса спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на фоне санкций
Глава Кузбасса спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на фоне санкций - РИА Новости, 17.06.2022
Глава Кузбасса спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на фоне санкций
Кузбасс в 2022 году ожидает уменьшения запланированных к вывозу объемов угля на фоне западных санкций, сообщил РИА Новости на полях Петербургского... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T04:20
2022-06-17T04:20
2022-06-17T04:20
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Кузбасс в 2022 году ожидает уменьшения запланированных к вывозу объемов угля на фоне западных санкций, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Но мы считаем, что они обязаны это сделать, но понимаем, что, видимо, объемы (вывоза угля) будут меньше. Насколько меньше – мы ждем решения от Российских железных дорог", – добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/eksport-1795958907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург
Глава Кузбасса спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на фоне санкций
Глава Кузбасса Цивилев спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на фоне санкций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Кузбасс в 2022 году ожидает уменьшения запланированных к вывозу объемов угля на фоне западных санкций, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Четыре года подряд в Кузбассе один и тот же объем вывоза – примерно 52 миллиона тонн. В этом году должно было быть добавлено 5 миллионов тонн, но ждем от РЖД подтверждения (объемов вывоза) на 3-4 квартал. В 1-2 квартале у нас даже было определенное падение по сравнению с прошлым годом. Оно имеет и объективные обоснования. Для многих российских компаний, которые попали под санкции, стали закрываться европейские рынки, и не только угольщикам. Компании, которые традиционно работали на Запад,… разворачиваются на Восток… Для железной дороги это тоже очень сложный период, надо все это сбалансировать", - сказал Цивилев.
"Но мы считаем, что они обязаны это сделать, но понимаем, что, видимо, объемы (вывоза угля) будут меньше. Насколько меньше – мы ждем решения от Российских железных дорог", – добавил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.