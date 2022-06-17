Рейтинг@Mail.ru
Глава Кузбасса спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на фоне санкций - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/obem-1795961020.html
Глава Кузбасса спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на фоне санкций
Глава Кузбасса спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на фоне санкций - РИА Новости, 17.06.2022
Глава Кузбасса спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на фоне санкций
Кузбасс в 2022 году ожидает уменьшения запланированных к вывозу объемов угля на фоне западных санкций, сообщил РИА Новости на полях Петербургского... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T04:20
2022-06-17T04:20
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110650/41/1106504190_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d92679a8f99ee9885eb76fb178bc7775.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Кузбасс в 2022 году ожидает уменьшения запланированных к вывозу объемов угля на фоне западных санкций, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Но мы считаем, что они обязаны это сделать, но понимаем, что, видимо, объемы (вывоза угля) будут меньше. Насколько меньше – мы ждем решения от Российских железных дорог", – добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/eksport-1795958907.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110650/41/1106504190_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff4a9c04fe7a912d130c84bc5bd311c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург
04:20 17.06.2022
 
Глава Кузбасса спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на фоне санкций

Глава Кузбасса Цивилев спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на фоне санкций

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПогрузка угля
Погрузка угля - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Погрузка угля. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Кузбасс в 2022 году ожидает уменьшения запланированных к вывозу объемов угля на фоне западных санкций, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Четыре года подряд в Кузбассе один и тот же объем вывоза – примерно 52 миллиона тонн. В этом году должно было быть добавлено 5 миллионов тонн, но ждем от РЖД подтверждения (объемов вывоза) на 3-4 квартал. В 1-2 квартале у нас даже было определенное падение по сравнению с прошлым годом. Оно имеет и объективные обоснования. Для многих российских компаний, которые попали под санкции, стали закрываться европейские рынки, и не только угольщикам. Компании, которые традиционно работали на Запад,… разворачиваются на Восток… Для железной дороги это тоже очень сложный период, надо все это сбалансировать", - сказал Цивилев.
"Но мы считаем, что они обязаны это сделать, но понимаем, что, видимо, объемы (вывоза угля) будут меньше. Насколько меньше – мы ждем решения от Российских железных дорог", – добавил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Уголь - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
03:35Петербургский международный экономический форум — 2022
Губернатор Кузбасса рассказал о переориентации экспорта угля
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала