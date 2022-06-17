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Американцы предрекли отказ от поддержки Зеленского - РИА Новости, 17.06.2022
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Американцы предрекли отказ от поддержки Зеленского
Американцы предрекли отказ от поддержки Зеленского - РИА Новости, 17.06.2022
Американцы предрекли отказ от поддержки Зеленского
Читатели американского издания The Washington Post отреагировали на статью, рассказывающую о результатах опроса, который показал обеспокоенность европейцев... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T01:08
2022-06-17T01:08
в мире
владимир путин
украина
сша
россия
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Читатели американского издания The Washington Post отреагировали на статью, рассказывающую о результатах опроса, который показал обеспокоенность европейцев относительно экономических последствий поддержки Западом Украины. Свое мнение они выразили в комментариях к публикации."Вопрос лишь в том, как скоро США и НАТО прекратят поддерживать своего лучшего друга (Владимира – ред.) Зеленского, перестанут отправлять на Украину оружие и отменят все санкции и эмбарго, которые подстегивают инфляцию и дефицит энергоносителей", - выразил мнение Vic_bold_II."Пострадают экономики и системы здравоохранения множества стран", - уверен PWestoftheMississippi."Всех нас (американцев – Прим. ред.) ждет нищета", - полагает PaulAM1."Добро пожаловать в Спровоцированную Санкциями Рецессию. И впереди нас ждет еще много всего интересного — благодаря политике Соединенных Штатов", - резюмировал Dave 1963.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ Запад усилил санкционное давление, в том числе и в сфере энергетики. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российской нефти и газа. Тем не менее ограничительные меры уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, спровоцировав рекордный рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, украина, сша, россия, нато, санкции в отношении россии
01:08 17.06.2022
 
Американцы предрекли отказ от поддержки Зеленского

Читатели WP спрогнозировали прекращение поддержки Украины и предрекли американцам нищету

© AFP 2022 / Jewel SamadНищий просит пожертвования в Нью-Йорке
Нищий просит пожертвования в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / Jewel Samad
Нищий просит пожертвования в Нью-Йорке . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Читатели американского издания The Washington Post отреагировали на статью, рассказывающую о результатах опроса, который показал обеспокоенность европейцев относительно экономических последствий поддержки Западом Украины. Свое мнение они выразили в комментариях к публикации.
"Вопрос лишь в том, как скоро США и НАТО прекратят поддерживать своего лучшего друга (Владимира – ред.) Зеленского, перестанут отправлять на Украину оружие и отменят все санкции и эмбарго, которые подстегивают инфляцию и дефицит энергоносителей", - выразил мнение Vic_bold_II.
"Пострадают экономики и системы здравоохранения множества стран", - уверен PWestoftheMississippi.
"Всех нас (американцев – Прим. ред.) ждет нищета", - полагает PaulAM1.
"Добро пожаловать в Спровоцированную Санкциями Рецессию. И впереди нас ждет еще много всего интересного — благодаря политике Соединенных Штатов", - резюмировал Dave 1963.
Нищие люди - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 01:28
Сотням тысяч британских семей предрекли крайнюю нищету
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ответ Запад усилил санкционное давление, в том числе и в сфере энергетики. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российской нефти и газа. Тем не менее ограничительные меры уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, спровоцировав рекордный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВладимир ПутинУкраинаСШАРоссияНАТОСанкции в отношении России
 
 
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