Рейтинг@Mail.ru
Мали рассчитывает на помощь России в разведке месторождений нефти - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/neft-1796106590.html
Мали рассчитывает на помощь России в разведке месторождений нефти
Мали рассчитывает на помощь России в разведке месторождений нефти - РИА Новости, 17.06.2022
Мали рассчитывает на помощь России в разведке месторождений нефти
Мали надеется на содействие России в разведке нефти, объем нефтеносного бассейна республики - 900 тыс квадратных километров, сказал в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:06
2022-06-17T14:06
петербургский международный экономический форум — 2022
цены на нефть
мали
россия
санкт-петербург
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795866036_0:63:1600:963_1920x0_80_0_0_c1f49a4be5266f83a60e218a287f445a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мали надеется на содействие России в разведке нефти, объем нефтеносного бассейна республики - 900 тыс квадратных километров, сказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ министр горнорудной промышленности, энергетики и водных ресурсов Мали Ламин Сейду Траоре."Я также думаю, что сотрудничество с РФ позволит нам ускорить добычу нефти в Мали. Мы ожидаем, что Россия сможет помочь нам активизировать поиск нефти в различных бассейнах, которые у нас есть в Мали, следует помнить, что нефтяной бассейн Мали состоит из 900 тысяч квадратных километров, и сегодня это бассейн, который остается недостаточно изученным", - заявил министр.По его мнению, "сегодня в сотрудничестве с Россией мы сможем еще больше активизировать исследования, чтобы мы могли найти скважины, необходимые для успешного освоения нефти".Ламин Сейду Траоре также подчеркнул, что Мали рассчитывает на то, что сотрудничество с Россией поможет стране минимизировать последствия мирового энергетического кризиса."В преодолении энергетического кризиса, от которого сегодня страдает весь мир, мы очень рассчитываем на сотрудничество с Россией, чтобы обеспечить Мали бензином, и я думаю, что мы уже продвинулись в переговорах после визита главы МИД Мали в мае", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/tsena-1795619079.html
мали
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795866036_159:0:1579:1065_1920x0_80_0_0_53ca00b126c81b4dc37b3b5971a1b872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, мали, россия, санкт-петербург, пмэф
14:06 17.06.2022
 
Мали рассчитывает на помощь России в разведке месторождений нефти

Министр энергетики Мали Траоре надеется на помощь России в разведке нефти

© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкНПЗ
НПЗ - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
НПЗ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мали надеется на содействие России в разведке нефти, объем нефтеносного бассейна республики - 900 тыс квадратных километров, сказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ министр горнорудной промышленности, энергетики и водных ресурсов Мали Ламин Сейду Траоре.
"Я также думаю, что сотрудничество с РФ позволит нам ускорить добычу нефти в Мали. Мы ожидаем, что Россия сможет помочь нам активизировать поиск нефти в различных бассейнах, которые у нас есть в Мали, следует помнить, что нефтяной бассейн Мали состоит из 900 тысяч квадратных километров, и сегодня это бассейн, который остается недостаточно изученным", - заявил министр.
По его мнению, "сегодня в сотрудничестве с Россией мы сможем еще больше активизировать исследования, чтобы мы могли найти скважины, необходимые для успешного освоения нефти".
Ламин Сейду Траоре также подчеркнул, что Мали рассчитывает на то, что сотрудничество с Россией поможет стране минимизировать последствия мирового энергетического кризиса.
"В преодолении энергетического кризиса, от которого сегодня страдает весь мир, мы очень рассчитываем на сотрудничество с Россией, чтобы обеспечить Мали бензином, и я думаю, что мы уже продвинулись в переговорах после визита главы МИД Мали в мае", - заключил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 02:17Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Цены на нефтьМалиРоссияСанкт-ПетербургПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала