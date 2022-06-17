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Мали рассчитывает на помощь России в разведке месторождений нефти
Мали рассчитывает на помощь России в разведке месторождений нефти - РИА Новости, 17.06.2022
Мали рассчитывает на помощь России в разведке месторождений нефти
Мали надеется на содействие России в разведке нефти, объем нефтеносного бассейна республики - 900 тыс квадратных километров, сказал в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:06
2022-06-17T14:06
2022-06-17T14:06
петербургский международный экономический форум — 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мали надеется на содействие России в разведке нефти, объем нефтеносного бассейна республики - 900 тыс квадратных километров, сказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ министр горнорудной промышленности, энергетики и водных ресурсов Мали Ламин Сейду Траоре."Я также думаю, что сотрудничество с РФ позволит нам ускорить добычу нефти в Мали. Мы ожидаем, что Россия сможет помочь нам активизировать поиск нефти в различных бассейнах, которые у нас есть в Мали, следует помнить, что нефтяной бассейн Мали состоит из 900 тысяч квадратных километров, и сегодня это бассейн, который остается недостаточно изученным", - заявил министр.По его мнению, "сегодня в сотрудничестве с Россией мы сможем еще больше активизировать исследования, чтобы мы могли найти скважины, необходимые для успешного освоения нефти".Ламин Сейду Траоре также подчеркнул, что Мали рассчитывает на то, что сотрудничество с Россией поможет стране минимизировать последствия мирового энергетического кризиса."В преодолении энергетического кризиса, от которого сегодня страдает весь мир, мы очень рассчитываем на сотрудничество с Россией, чтобы обеспечить Мали бензином, и я думаю, что мы уже продвинулись в переговорах после визита главы МИД Мали в мае", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, мали, россия, санкт-петербург, пмэф
Мали рассчитывает на помощь России в разведке месторождений нефти
Министр энергетики Мали Траоре надеется на помощь России в разведке нефти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мали надеется на содействие России в разведке нефти, объем нефтеносного бассейна республики - 900 тыс квадратных километров, сказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ министр горнорудной промышленности, энергетики и водных ресурсов Мали Ламин Сейду Траоре.
"Я также думаю, что сотрудничество с РФ
позволит нам ускорить добычу нефти в Мали
. Мы ожидаем, что Россия сможет помочь нам активизировать поиск нефти в различных бассейнах, которые у нас есть в Мали, следует помнить, что нефтяной бассейн Мали состоит из 900 тысяч квадратных километров, и сегодня это бассейн, который остается недостаточно изученным", - заявил министр.
По его мнению, "сегодня в сотрудничестве с Россией мы сможем еще больше активизировать исследования, чтобы мы могли найти скважины, необходимые для успешного освоения нефти".
Ламин Сейду Траоре также подчеркнул, что Мали рассчитывает на то, что сотрудничество с Россией поможет стране минимизировать последствия мирового энергетического кризиса.
"В преодолении энергетического кризиса, от которого сегодня страдает весь мир, мы очень рассчитываем на сотрудничество с Россией, чтобы обеспечить Мали бензином, и я думаю, что мы уже продвинулись в переговорах после визита главы МИД Мали в мае", - заключил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.