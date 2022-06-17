13:28 17.06.2022 (обновлено: 14:55 17.06.2022)
Bloomberg заявил об истощении нефтяной "заначки" США
Bloomberg: США быстро истощают свой стратегический нефтяной резерв
© AP Photo / Tony GutierrezФлаг США и Техаса возле нефтяной вышки Double Eagle Energy в Мидленде, США
© AP Photo / Tony Gutierrez
Флаг США и Техаса возле нефтяной вышки Double Eagle Energy в Мидленде, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Стратегический нефтяной резерв США истощается куда стремительнее, чем может показаться, пишет аналитик Bloomberg Хавьер Блас.
Штаты начали продажу топлива из своих запасов в попытке удержать мировые цены и, как выражается Блас, стали "баррелю последней надеждой". Однако подобная стратегия не может продолжаться долго: страна сталкивается с ситуацией, когда ограниченные ресурсы сражаются с урезанными поставками.
Если темпы не снизятся, к октябрю, когда США планировали прекратить торговлю, количество нефти в резерве достигнет своих рекордно низких значений за последние 40 лет — 358 миллионов баррелей. Для сравнения: год назад запасы составляли 621 миллион баррелей, отмечает автор материала. Однако остановка продаж повлечет за собой рост цен.
При этом не вся нефть из запасов США полностью подходит производителям. Они предпочитают высокосернистый сырой тип, добываемый Россией, ближневосточными странами и Венесуэлой, на него приходилось 85 процентов продаж. Поэтому, если смотреть только на эти сделки, резервы истощаются еще быстрее, чем кажется. У Штатов останутся баррели малосернистой нефти, но они не пользуются популярностью у клиентов.
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"Хоть какой-то баррель лучше, чем полное отсутствие баррелей. <…> Учитывая эти факты, запланированная на следующий месяц поездка президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию обретает куда больший смысл. Эта страна, а также соседние с ней ОАЭ, добывают высокосернистую сырую нефть", — объяснил аналитик решение Штатов.
Ранее глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен заявляла, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи.
В последние месяцы цены на бензин в США регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых котировок на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине.
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