Цифровой сервис по оценке возможностей российской науки запустят в августе
Чернышенко: цифровой сервис по оценке возможностей российской науки запустят в августе
Девушка переносит информацию с компьютера. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Единый цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ собственных технологиях, будет запущен в этом августе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы создали сейчас систему, и она уже в августе пойдет в промышленную эксплуатацию, которая обеспечивает сквозную прослеживаемость всех акторов рынка, научных коллективов - до человека, до темы, ну и самое главное - связь через все цепочки технологической готовности тех, кто масштабирует (разработки) и потом коммерциализирует", - сказал Чернышенко в пятницу на сессии Петербургского международного экономического форума.
В результате заказчики новых технологий смогут конкурировать между собой за их разработчиков, а государство будет понимать, куда направлять усилия для обеспечения технологического суверенитета России.
В России данные о новых разработках находятся в разрозненных сервисах и информационных системах, отмечал Чернышенко, выступая в конце декабря 2021 года на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по науке и образованию, которое проводил президент Владимир Путин.
Такая ситуация мешает бизнесу и институтам развития понять, какие в стране есть перспективные технологии, какова степень их готовности к внедрению, пояснял вице-премьер.
Поэтому для интеграции в единое информационное пространство всех сервисов научных организаций, вузов, фондов, компаний и институтов развития кабинет министров готоаит к запуску домен "Наука и инновации" на базе защищенной единой цифровой облачной платформы "Гостех", говорил Чернышенко.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.