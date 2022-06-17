https://ria.ru/20220617/nauka-1796118173.html

Цифровой сервис по оценке возможностей российской науки запустят в августе

Цифровой сервис по оценке возможностей российской науки запустят в августе - РИА Новости, 17.06.2022

Цифровой сервис по оценке возможностей российской науки запустят в августе

Единый цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ собственных технологиях, будет... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:34

2022-06-17T14:34

2022-06-17T14:34

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

владимир путин

россия

санкт-петербург

пмэф

дмитрий чернышенко

наука и инновации

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Единый цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ собственных технологиях, будет запущен в этом августе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы создали сейчас систему, и она уже в августе пойдет в промышленную эксплуатацию, которая обеспечивает сквозную прослеживаемость всех акторов рынка, научных коллективов - до человека, до темы, ну и самое главное - связь через все цепочки технологической готовности тех, кто масштабирует (разработки) и потом коммерциализирует", - сказал Чернышенко в пятницу на сессии Петербургского международного экономического форума.В результате заказчики новых технологий смогут конкурировать между собой за их разработчиков, а государство будет понимать, куда направлять усилия для обеспечения технологического суверенитета России.В России данные о новых разработках находятся в разрозненных сервисах и информационных системах, отмечал Чернышенко, выступая в конце декабря 2021 года на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по науке и образованию, которое проводил президент Владимир Путин.Такая ситуация мешает бизнесу и институтам развития понять, какие в стране есть перспективные технологии, какова степень их готовности к внедрению, пояснял вице-премьер.Поэтому для интеграции в единое информационное пространство всех сервисов научных организаций, вузов, фондов, компаний и институтов развития кабинет министров готоаит к запуску домен "Наука и инновации" на базе защищенной единой цифровой облачной платформы "Гостех", говорил Чернышенко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796091331.html

https://ria.ru/20220617/chernyshenko-1795974843.html

https://na.ria.ru/20220615/naryshkin-1795380535.html

россия

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, владимир путин, россия, санкт-петербург, пмэф, дмитрий чернышенко, наука и инновации, наука