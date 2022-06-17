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Цифровой сервис по оценке возможностей российской науки запустят в августе - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/nauka-1796118173.html
Цифровой сервис по оценке возможностей российской науки запустят в августе
Цифровой сервис по оценке возможностей российской науки запустят в августе - РИА Новости, 17.06.2022
Цифровой сервис по оценке возможностей российской науки запустят в августе
Единый цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ собственных технологиях, будет... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:34
2022-06-17T14:34
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
владимир путин
россия
санкт-петербург
пмэф
дмитрий чернышенко
наука и инновации
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Единый цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ собственных технологиях, будет запущен в этом августе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы создали сейчас систему, и она уже в августе пойдет в промышленную эксплуатацию, которая обеспечивает сквозную прослеживаемость всех акторов рынка, научных коллективов - до человека, до темы, ну и самое главное - связь через все цепочки технологической готовности тех, кто масштабирует (разработки) и потом коммерциализирует", - сказал Чернышенко в пятницу на сессии Петербургского международного экономического форума.В результате заказчики новых технологий смогут конкурировать между собой за их разработчиков, а государство будет понимать, куда направлять усилия для обеспечения технологического суверенитета России.В России данные о новых разработках находятся в разрозненных сервисах и информационных системах, отмечал Чернышенко, выступая в конце декабря 2021 года на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по науке и образованию, которое проводил президент Владимир Путин.Такая ситуация мешает бизнесу и институтам развития понять, какие в стране есть перспективные технологии, какова степень их готовности к внедрению, пояснял вице-премьер.Поэтому для интеграции в единое информационное пространство всех сервисов научных организаций, вузов, фондов, компаний и институтов развития кабинет министров готоаит к запуску домен "Наука и инновации" на базе защищенной единой цифровой облачной платформы "Гостех", говорил Чернышенко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796091331.html
https://ria.ru/20220617/chernyshenko-1795974843.html
https://na.ria.ru/20220615/naryshkin-1795380535.html
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технологии, владимир путин, россия, санкт-петербург, пмэф, дмитрий чернышенко, наука и инновации, наука
14:34 17.06.2022
 
Цифровой сервис по оценке возможностей российской науки запустят в августе

Чернышенко: цифровой сервис по оценке возможностей российской науки запустят в августе

© Pexels/Andrew NeelДевушка переносит информацию с компьютера
Девушка переносит информацию с компьютера
© Pexels/Andrew Neel
Девушка переносит информацию с компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Единый цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ собственных технологиях, будет запущен в этом августе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы создали сейчас систему, и она уже в августе пойдет в промышленную эксплуатацию, которая обеспечивает сквозную прослеживаемость всех акторов рынка, научных коллективов - до человека, до темы, ну и самое главное - связь через все цепочки технологической готовности тех, кто масштабирует (разработки) и потом коммерциализирует", - сказал Чернышенко в пятницу на сессии Петербургского международного экономического форума.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 13:28
России нужны квалифицированные заказчики технологий, заявил Чернышенко
В результате заказчики новых технологий смогут конкурировать между собой за их разработчиков, а государство будет понимать, куда направлять усилия для обеспечения технологического суверенитета России.
В России данные о новых разработках находятся в разрозненных сервисах и информационных системах, отмечал Чернышенко, выступая в конце декабря 2021 года на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по науке и образованию, которое проводил президент Владимир Путин.
Такая ситуация мешает бизнесу и институтам развития понять, какие в стране есть перспективные технологии, какова степень их готовности к внедрению, пояснял вице-премьер.
О российском автопроме, электронике и экономической безопасности. Полное интервью Дмитрия Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 09:30Петербургский международный экономический форум — 2022
Дмитрий Чернышенко: мы видим ренессанс IT-бизнеса в нашей стране
Поэтому для интеграции в единое информационное пространство всех сервисов научных организаций, вузов, фондов, компаний и институтов развития кабинет министров готоаит к запуску домен "Наука и инновации" на базе защищенной единой цифровой облачной платформы "Гостех", говорил Чернышенко.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 10:54
Нарышкин: выход из Болонской системы не означает изоляцию от мировой науки
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ТехнологииВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургПМЭФДмитрий ЧернышенкоНаука и инновацииНаука
 
 
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