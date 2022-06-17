https://ria.ru/20220617/nato-1796052083.html

Демократизация неугодных, или Военные преступления НАТО

Демократизация неугодных, или Военные преступления НАТО - РИА Новости, 17.06.2022

Демократизация неугодных, или Военные преступления НАТО

С момента создания в 1949 году блок НАТО во главе с США активно вмешивается во внутренние дела других государств, прикрывая "демократизацией" свои личные интересы. На счету альянса десятки жесточайших военных операций, в которых по разным подсчетам погибли несколько миллионов человек.

2022-06-17T12:13

2022-06-17T12:13

2022-06-17T12:13

нато

ливия

сирия

ирак

югославия

сша

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Силами Североатлантического блока полностью уничтожена государственность в Югославии, Ираке и Ливии. Часть государств были лишены суверенитета и стали колониями или сателлитами для США и НАТО.

ливия

сирия

ирак

югославия

сша

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2022

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Демократизация неугодных, или Военные преступления НАТО С момента создания в 1949 году блок НАТО во главе с США активно вмешивается во внутренние дела других государств, прикрывая «демократизацией» свои личные интересы. На счету альянса десятки жесточайших военных операций, в которых по разным подсчетам погибли несколько миллионов человек. Силами Североатлантического блока полностью уничтожена государственность в Югославии, Ираке и Ливии. Часть государств были лишены суверенитета и стали колониями или сателлитами для США и НАТО. 2022-06-17T12:13 true PT4M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

нато, ливия, сирия, ирак, югославия, сша, видео