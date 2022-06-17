https://ria.ru/20220617/nato-1796052083.html
Демократизация неугодных, или Военные преступления НАТО
Демократизация неугодных, или Военные преступления НАТО - РИА Новости, 17.06.2022
Демократизация неугодных, или Военные преступления НАТО
С момента создания в 1949 году блок НАТО во главе с США активно вмешивается во внутренние дела других государств, прикрывая "демократизацией" свои личные интересы. На счету альянса десятки жесточайших военных операций, в которых по разным подсчетам погибли несколько миллионов человек.
2022-06-17T12:13
2022-06-17T12:13
2022-06-17T12:13
нато
ливия
сирия
ирак
югославия
сша
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Силами Североатлантического блока полностью уничтожена государственность в Югославии, Ираке и Ливии. Часть государств были лишены суверенитета и стали колониями или сателлитами для США и НАТО.
ливия
сирия
ирак
югославия
сша
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Демократизация неугодных, или Военные преступления НАТО
С момента создания в 1949 году блок НАТО во главе с США активно вмешивается во внутренние дела других государств, прикрывая «демократизацией» свои личные интересы. На счету альянса десятки жесточайших военных операций, в которых по разным подсчетам погибли несколько миллионов человек. Силами Североатлантического блока полностью уничтожена государственность в Югославии, Ираке и Ливии. Часть государств были лишены суверенитета и стали колониями или сателлитами для США и НАТО.
2022-06-17T12:13
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PT4M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, ливия, сирия, ирак, югославия, сша, видео
Демократизация неугодных, или Военные преступления НАТО
С момента создания в 1949 году блок НАТО во главе с США активно вмешивается во внутренние дела других государств, прикрывая "демократизацией" свои личные интересы. На счету альянса десятки жесточайших военных операций, в которых по разным подсчетам погибли несколько миллионов человек.
2022-06-17T12:13
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PT4M29S
Демократизация неугодных, или Военные преступления НАТО
С момента создания в 1949 году блок НАТО во главе с США активно вмешивается во внутренние дела других государств, прикрывая "демократизацией" свои личные интересы. На счету альянса десятки жесточайших военных операций, в которых по разным подсчетам погибли несколько миллионов человек.